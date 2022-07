Η Billie Eilish κυκλοφορεί τα νέα τραγούδια «TV» και «The 30th»

Δύο νέα ακουστικά τραγούδια από την Billie Eilish.

Η Billie Eilish κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια με τους τίτλους «TV» και «The 30th» σε ένα κοινό πακέτο με τη γενική ονομασία «Guitar Songs».

Το «TV» έχει ήδη κεντρίσει την προσοχή του κοινού. Η Billie Eilish παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour», σε αντίθεση με το «The 30th», το οποίο βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

«Ο Finneas και εγώ θέλαμε πραγματικά αυτά τα τραγούδια να γίνουν δικά σας το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η Billie Eilish σε δήλωσή της.

«Οπότε εδώ είναι! Η παρουσίαση του “TV” στην περιοδεία ήταν και για εμάς μια από τις καλύτερες στιγμές, οπότε πήραμε τον ήχο από την πρώτη βραδιά που το παίξαμε στο Μάντσεστερ και τον βάλαμε στο τραγούδι. Ανατριχιάζω κάθε φορά που το ακούω», συνέχισε.

«Ελπίζω να σας αρέσουν τα τραγούδια και σας ευχαριστούμε που μας αφήσατε να μοιραστούμε τη μουσική μας μαζί σας», σχολίασε.

Το «The 30th» περιγράφει με συγκεκριμένες λεπτομέρειες τις συνέπειες ενός ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη ένα κοντινό πρόσωπο της Billie Eilish και την ανακούφιση της τραγουδίστριας που το αγαπημένο της πρόσωπο επέζησε.

«Και ξέρω ότι δεν θυμάσαι να με παίρνεις τηλέφωνο / Αλλά σου είπα ότι ακόμα και τότε ήσουν τόσο όμορφος / Στο κρεβάτι του νοσοκομείου σου / Θυμάμαι ότι είπες ότι φοβάσαι / Και το ίδιο φοβάμαι κι εγώ», τραγουδά τρυφερά η 20χρονη pop star.

Η Billie Eilish περιγράφει ακόμη στους στίχους του «The 30th» ότι πέρασε από το σημείο του ατυχήματος στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο Golden State Freeway, χωρίς να γνωρίζει ποιος ενεπλάκη.

«Και μένω ακινητοποιημένη στον (αυτοκινητόδρομο) 5 / Σκέφτηκα ότι ήταν ασυνήθιστο, η πρωινή κίνηση / Συνήθως δεν πανικοβάλλομαι / Ήθελα απλώς να είμαι στην ώρα μου / Όταν είδα τα ασθενοφόρα στην άκρη του δρόμου / Δεν σκέφτηκα καν να σταματήσω / Τα σύνδεσα όλα μαζί αργά εκείνο το βράδυ», τραγουδά.

Το «TV» αποτελεί περισσότερο ένα κοινωνικοπολιτικό σχόλιο, με την Billie Eilish να αναφέρεται σε πρόσφατα γεγονότα της επικαιρότητας όπως η δίκη μεταξύ του Johnny Depp και της Amber Heard και η ανατροπή του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

«Έχουμε να παίξουμε ένα νέο τραγούδι ζωντανά πριν αυτό κυκλοφορήσει από το 2017 ή το 2018. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μόλις γράψαμε και θέλαμε απλά να το παίξουμε για εσάς», είπε η Billie Eilish στο κοινό του «AO Arena» του Μάντσεστερ, όταν ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά το «TV».

Η έκδοση του «TV» που κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι εν μέρει ζωντανή ηχογράφηση, όπως αποκάλυψε η Billie Eilish, καθώς το φινάλε του τραγουδιού περιλαμβάνει τις φωνές του κοινού που τραγουδούσε στο γήπεδο.

«Το διαδίκτυο έχει τρελαθεί παρακολουθώντας κινηματογραφικούς αστέρες σε δίκη / ενώ ανατρέπουν την απόφαση στην υπόθεση Roe v. Wade», τραγουδά η Billie Eilish με τον χαρακτηριστικό ψίθυρό της, πριν ολοκληρώσει το τραγούδι με το επαναλαμβανόμενο outro: «Ίσως εγώ, ίσως εγώ, ίσως εγώ είμαι το πρόβλημα».

Και τα δύο αυτά νέα ακουστικά τραγούδια συνοδεύονται από lyric videos.

Το ευρωπαϊκό σκέλος του «Happier Than Ever, The World Tour» ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Η Billie Eilish θα συνεχίσει την περιοδεία της στην Ασία τον Αύγουστο και θα ολοκληρώσει τις συναυλίες της στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία τον Σεπτέμβριο