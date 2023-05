Ο Billie Joe Armstrong των Green Day εμφανίστηκε σε μπαρ του Λονδίνου και τραγούδησε το «Basket Case»

Η αναπάντεχη εμφάνιση του Billie Joe Armstrong σε μία παμπ.

Ο Billie Joe Armstrong των Green Day αιφνιδίασε ευχάριστα τους πελάτες σε ένα ροκ μπαρ του βόρειου Λονδίνου.

Το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου, ο Billie Joe Armstrong ανέβηκε στη σκηνή του μπαρ «Slim Jim’s Liquor Store» στο βόρειο Λονδίνο για να τραγουδήσει το single «Basket Case» των Green Day μαζί με το συγκρότημα Borderline Toxic.

Το heavy alt-rock συγκρότημα δημοσίευσε στο Instagram πλάνα από τη συνάντησή του με τον Billie Joe Armstrong και τη στιγμή που τραγούδησαν μαζί το κλασικό τραγούδι από το άλμπουμ «Dookie» των Green Day.

«Η στιγμή που μαζί με το συγκρότημά σου ανεβαίνει στη σκηνή το είδωλο των παιδικών σου χρόνων για να τραγουδήσει το δικό του τραγούδι μαζί σου… στο αγαπημένο σου μπαρ!!!», έγραψε η frontwoman των Borderline Toxic, Kerry Glass, στην ανάρτησή της.

«Σ’ ευχαριστώ, θρύλε! Αυτό ήταν το πρώτο συγκρότημα που με έκανε να ασχοληθώ με το ροκ όταν ήμουν 11 ετών και ειλικρινά είμαι τόσο ταραγμένη», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον Billie Joe Armstrong και τους Green Day.

Πλάνα από τη βραδιά δημοσίευσαν στο διαδίκτυο και οι Green Day, σχολιάζοντας: «Όταν μπαίνεις σε μία παμπ και η cover band αρχίζει να παίζει το τραγούδι σου».

Οι Green Day πραγματοποίησαν την τελευταία συναυλία τους στο Λονδίνο μπροστά σε 75.000 θεατές στο London Stadium τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο της κοινής περιοδείας τους «Hella Mega Tour» με τους Fall Out Boy και τους Weezer.

Οι αστέρες του καλιφορνέζικου punk έχουν στο πρόγραμμά τους πέντε μάλλον μεγαλύτερες συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων δύο εμφανίσεων ως επικεφαλής στο emo/punk φεστιβάλ When We Were Young, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Στο διήμερο φεστιβάλ θα εμφανιστούν επίσης συγκροτήματα όπως οι blink-182, Thirty Seconds To Mars, The Offspring, Good Charlotte, Thrice και All Time Low.

Το προηγούμενο φθινόπωρο, οι Green Day κυκλοφόρησαν μία επετειακή έκδοση για τα 25 χρόνια του πέμπτου άλμπουμ τους «Nimroy» (1997) με επιπλέον υλικό, όπως ένα live set, 14 demos και δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια.