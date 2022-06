Ο Billie Joe Armstrong των Green Day «απαρνιέται» την αμερικανική υπηκοότητα

Ο Billie Joe Armstrong των Green Day δήλωσε στο βρετανικό κοινό ότι «απαρνιέται» την αμερικανική του υπηκοότητα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των να ανατρέψει την ιστορική απόφαση του 1973 που αναγνώρισε το δικαίωμα στην άμβλωση.

Το βράδυ της έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου, την Παρασκευή 24 Ιουνίου, οι Green Day έδωσαν συναυλία στο London Stadium του Λονδίνου στο πλαίσιο της κοινής περιοδείας τους «Hella Mega Tour» με τους Fall Out Boy και Weezer.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Billie Joe Armstrong είπε στο κοινό: «Γ**ώ την Αμερική, αποποιούμαι την υπηκοότητά μου. Έρχομαι εδώ».

«Υπάρχει πάρα πολλή ηλιθιότητα στον κόσμο για να επιστρέψω σε αυτή τη μίζερη υποτιθέμενη χώρα», πρόσθεσε.

Όσο για το αν όντως θα μετακόμιζε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Billie Joe Armstrong επέμεινε: «Δεν αστειεύομαι. Θα με βλέπετε πολύ συχνά τις επόμενες ημέρες».

