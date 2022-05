Η Billie Eilish για τη ζωή με το σύνδρομο Τουρέτ: «Είναι εξαντλητικό»

«Δεν είναι ότι μου αρέσει, αλλά είναι μέρος του εαυτού μου».

Η Billie Eilish χαρακτήρισε «εξαντλητικές» τις εκδηλώσεις του συνδρόμου Τουρέτ με το οποίο διαγνώστηκε σε μικρή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction» του David Letterman στο Netflix, η Billie Eilish μίλησε για ένα θέμα στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σπάνια σε συνεντεύξεις της: Τη ζωή της με το σύνδρομο Τουρέτ.

Δεν φάνηκε ότι η Billie Eilish σχεδίαζε απαραίτητα να μιλήσει για το σύνδρομο Τουρέτ – με το οποίο, όπως είπε, διαγνώστηκε σε ηλικία 11 ετών – αλλά το θέμα προέκυψε από μόνο του, όταν μία αλλαγή στον φωτισμό του πλατό προκάλεσε ένα από τα τικ της.

«Αν με βιντεοσκοπήσετε για αρκετή ώρα, θα δείτε πολλά τικ», είπε η 20χρονη τραγουδίστρια.

«Δεν με νοιάζει. Είναι πραγματικά περίεργο, δεν έχω μιλήσει καθόλου γι’ αυτό. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι είναι να γελούν, επειδή νομίζουν ότι προσπαθώ να είμαι αστεία. Νομίζουν ότι το κάνω τα τικ σαν μία αστεία κίνηση. Και πάντα με προσβάλλει απίστευτα αυτό», συνέχισε.

Η Billie Eilish συνέχισε: «Αυτό που είναι αστείο είναι ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι το έχουν και δεν θα το καταλάβαινες ποτέ. Μερικοί καλλιτέχνες επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν: “Στην πραγματικότητα είχα πάντα Τουρέτ”. Και δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποιοι είναι, γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτό, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα. Έλεγα: “Αλήθεια; Τι;”».

«Εύχομαι στον Θεό αυτό που κάναμε να μην το επιδεινώσει», σχολίασε ο David Letterman, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Billie Eilish για την απροσδόκητη αλλαγή του θέματος και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω τίποτα για το σύνδρομο Τουρέτ».

Η Billie Eilish απάντησε: «Στην πραγματικότητα μου αρέσει πολύ να απαντώ σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, επειδή είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και είμαι απίστευτα μπερδεμένη από αυτό και δεν το καταλαβαίνω».

Τα περισσότερα από τα τικ της Billie Eilish, όπως το κούνημα του αυτιού της ή η σύσπαση του μυός του χεριού της, είναι ελάχιστα αντιληπτά από οποιονδήποτε άλλον εκτός από την ίδια.

«Αυτά είναι πράγματα που δεν θα τα παρατηρούσες ποτέ αν απλά έκανες μία συζήτηση μαζί μου, αλλά για εμένα είναι πολύ εξαντλητικά. Δεν είναι ότι μου αρέσει, αλλά είναι μέρος του εαυτού μου. Έχω κάνει φίλους με αυτό. Και έτσι τώρα, νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση με το σύνδρομο αυτό», σημείωσε.

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μία κληρονομική νευρολογική διαταραχή που ξεκινά πριν από την ενηλικίωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλά κινητικά και τουλάχιστον ένα φωνητικό τικ.

Οι εκδηλώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από περιόδους έντασης και ύφεσης, μπορούν να κατασταλούν εκούσια από το άτομο για προσωρινό χρονικό διάστημα, ενώ της εμφάνισής τους προηγείται ένα προειδοποιητικό υποκειμενικό αίσθημα παρορμητικού χαρακτήρα.