Τα σχέδιά της για το άμεσο μέλλον αποκάλυψε η Billie Eilish.

H Billie Eilish κυριάρχησε στα charts το 2019 με την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκου της και τώρα απολαμβάνει ένα διάλειμμα από τις συνεχόμενες συναυλίες.

Παρ’ όλα αυτά, η anti-pop star δεν εφησυχάζει και ήδη έχει σχεδιάσει ορισμένες εκπλήξεις που σκοπεύει να μοιραστεί πριν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά.

Το μόνο που ζητά η τραγουδίστρια από τους θαυμαστές της είναι να δείξουν υπομονή.

Σε μία από τις ζωντανές μεταδόσεις που πραγματοποιεί συχνά στο Instagram, η Billie Eilish υποσχέθηκε στους θαυμαστές της ότι έχει την πρόθεση να κυκλοφορήσει σύντομα ένα music video για το τραγούδι «xanny» από το άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Επίσης αποκάλυψε ότι στα πλάνα της συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία δύο ολοκαίνουργιων τραγουδιών.

«Ναι, το music video του “xanny” έρχεται», είπε. «Ναι, έχω δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια που έρχονται και δεν έχετε ακούσει κανένα από αυτά», συνέχισε. «Να είστε υπομονετικοί», συνέστησε στους οπαδούς της.

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της περιοδείας της «When We All Fall Asleep Tour», η Billie EIlish θα επιστρέψει σε συναυλιακούς ρυθμούς το Μάρτιο του 2020, όταν θα ξεκινήσει τη διεθνή τουρνέ «Where Do We Go?» με την οποία θα ταξιδέψει στη Βόρεια και στη Λατινική Αμερική όπως και στην Ευρώπη.