Billie Eilish: Υποστηρίζει στην περιοδεία της τη φιλανθρωπική οργάνωση της μητέρας της

Το οικολογικό χωριό της περιοδείας της Billie Eilish θα παρουσιάζει το έργο επιλεγμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Η Billie Eilish θα χρησιμοποιήσει την περιοδεία της στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Όταν η 20χρονη τραγουδίστρια ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία της «Happier Than Ever, The World Tour» από τη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη, θα έχει στο πλευρό της τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Support + Feed» της μητέρας της Maggie Baird και, μαζί, θα ενθαρρύνουν τους θεατές να δώσουν την υπόσχεση να τρώνε ένα φυτικό γεύμα την ημέρα για 30 ημέρες για να συμβάλλουν στην προστασία του πλανήτη.

Το «Support + Feed», το οποίο δημιουργήθηκε από τη Maggie Baird κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 για να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και των ζώων παγκοσμίως ενθαρρύνοντας τον κόσμο να τρώει περισσότερα φυτικά γεύματα, θα είναι μεταξύ των πέντε μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που θα προβληθούν στο νέο οικολογικό χωριό της περιοδείας της Billie Eilish.

Οι άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα παρουσιάζονται σε κάθε συναυλία θα προέρχονται από τις πόλεις στις οποίες θα κάνει στάση η περιοδεία.

Η Billie Eilish συνεργάστηκε για τη δημιουργία του του οικολογικού χωριού, στο οποίο η είσοδος είναι δωρεάν με το εισιτήριο της συναυλίας, με την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Reverb», με την οποία συνέπραξε και στην περιοδεία της «Where Do We Go?».

Η αστέρας της pop ελπίζει ότι το οικολογικό χωριό θα εμπνεύσει τους θαυμαστές της να φέρουν την αλλαγή στις κοινότητές τους.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες που επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας και παρέχουμε πόρους σε υπεύθυνους κοινοτήτων σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι που κάνουν ήδη απίστευτη δουλειά για να βοηθήσουν τις γειτονιές τους και εμείς απλά θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και του συστήματος υποστήριξής τους», δήλωσε η Maggie Baird.

«Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να δώσουμε λύση στην κλιματική κρίση. Η δύναμη της συλλογικότητας και η ενοποίηση των προσπαθειών μας είναι αυτό που θα φέρει πραγματικά την αλλαγή», πρόσθεσε η μητέρα της Billie Eilish.

Το «Support + Feed» συνεργάζεται επίσης με την «Wicked Kitchen», μια εταιρεία φυτικής διατροφής που δημιουργήθηκε από τους σεφ και αδελφούς Derek και Chad Sarno, για την παροχή 100.000 γευμάτων.

«Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το τώρα για να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ανακουφίσουμε τον πόνο σε αυτόν τον κόσμο, και αυτό ξεκινά με κάθε θετικό αντίκτυπο που μπορούμε να στηρίξουμε στις τοπικές κοινότητες», σημείωσε ο Chad Sarno.

«Αυτή η αίσθηση του επείγοντος που μοιράζονται η Wicked και το “Support + Feed” είναι η κινητήρια δύναμη της συνεργασίας μας και θα ενισχυθεί με τη δύναμη της διανομής τροφίμων φυτικής προέλευσης», συνέχισε.

Για κάθε συναυλία της Billie Eilish διατίθενται τα φιλανθρωπικά εισιτήρια Charity Platinum Tickets. Το 100% των καθαρών εσόδων από κάθε εισιτήριο θα διατεθεί απευθείας στο «Support + Feed», ώστε να μπορέσει να προσφέρει επισιτιστική βοήθεια στους ανθρώπους και να επεκταθεί σε επιπλέον 29 αγορές των ΗΠΑ.

Το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας της Billie Eilish θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο με τη headline εμφάνιση της τραγουδίστριας στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella». Το καλοκαίρι το «Happier Than Ever, The World Tour» θα κατευθυνθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη και τον Σεπτέμβριο θα ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία.