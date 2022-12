Billie Eilish: Υποδέχθηκε στη σκηνή Childish Gambino, Dave Grohl και Phoebe Bridgers

Η Billie Eilish υποδέχθηκε στη σκηνή τον Childish Gambino, τον Dave Grohl, τη Phoebe Bridgers, τον Khalid και τον Labrinth.

Η Billie Eilish ολοκλήρωσε τη χρονιά με τρεις συναυλίες στο The Kia Forum του Λος Άντζελες, στις οποίες υποδέχθηκε μία σειρά εκλεκτών καλεσμένων.

Προς το τέλος της πρώτης από τις τρεις συναυλίες, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, η Billie Eilish κάλεσε τον Labrinth στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το τραγούδι του «Mount Everest» (2019) και το «I’ve Never Felt So Alone», το οποίο εμφανίστηκε στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Euphoria» του HBO, επενδύοντας τη στιγμή που η Rue (Zendaya) και η Jules (Hunter Schafer) ξανασυναντιούνται στο σχολείο.

Στη δεύτερη συναυλία της στο The Kia Forum, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, η Billie Eilish υποδέχθηκε τον Dave Grohl για έναν εκπληκτικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνεργάτη του στους Foo Fighters, Taylor Hawkins και αργότερα τη Phoebe Bridgers για ένα ντουέτο του «Motion Sickness», ένα από τα πιο μεγάλα δακρύβρεχτα τραγούδια της indie τραγουδίστριας.

Η Billie Eilish καλωσόρισε πρώτα τον Dave Grohl. «Θα ήθελα να προσκαλέσω έναν φίλο μου», είπε, ενώ χιλιάδες θαυμαστές ζητωκραύγαζαν όταν ο πρώην ντράμερ των Nirvana ανέβηκε στη σκηνή.

Ο Dave Grohl στη συνέχεια είπε στο κοινό ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του στους Foo Fighters και οι οικογένειές τους συγκεντρώθηκαν νωρίτερα φέτος για να παρακολουθήσουν τα Βραβεία Grammy, στα οποία η Billie Eilish απέτισε φόρο τιμής στον Taylor Hawkins φορώντας κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ένα μπλουζάκι με τη φωτογραφία του εκλιπόντος μουσικού.

«Το δωμάτιο γέμισε με αληθινά δάκρυα αγάπης και ευγνωμοσύνης», θυμήθηκε ο Dave Grohl για εκείνη τη βραδιά, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τον σοκαριστικό θάνατο του TaylorHawkins. «Ας το τραγουδήσουμε για τον Taylor», πρόσθεσε.

Καθώς κάθονταν σε σκαμπό, με τον Dave Grohl να παίζει κιθάρα, έκαναν ντουέτο στο τραγούδι «My Hero» των Foo Fighters από 1998.

Αργότερα στη συναυλία, εμφανίστηκε στη σκηνή η Phoebe Bridgers, έχοντας μόνο με μια ακουστική κιθάρα. «Αυτό είναι τόσο ωραίο. Τρέμω», εξομολογήθηκε. «Κλείστε όλοι τα μάτια σας και θα είμαι πολύ λιγότερο αγχωμένη».

Στη συνέχεια, άρχισε να παίζει το τραγούδι της «Motion Sickness» (2017), με την Billie Eilish να προσθέτει απαλές αρμονίες στην ερμηνεία της. Όταν η αστέρας της pop πήρε τη σκυτάλη στο δεύτερο κουπλέ του τραγουδιού, το κοινό έβγαλε δυνατά επιφωνήματα ενθουσιασμού, πριν ηρεμήσει, ώστε να μπορέσουν όλοι να ακούσουν όπως έπρεπε την ερμηνεία της.

Στην τρίτη και τελευταία συναυλία της στο The Kia Forum, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, η Billie Eilish ένωσε τις δυνάμεις της με τον Childish Gambino.

Ο πολυπράγμων ηθοποιός και μουσικός ερμήνευσε το βραβευμένο τραγούδι «Redbone» από το άλμπουμ του «Awaken, My Love!» του 2016 και καθώς η συναυλία λάμβανε χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από τα γενέθλια της Billie Eilish, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Childish Gambino (κατά κόσμον Donald Glover) εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ευχηθεί στην τραγουδίστρια μαζί με το κοινό χρόνια πολλά.

Ο Khalid ανέβηκε στη σκηνή σε άλλο σημείο της συναυλίας για να τραγουδήσει τη συνεργασία με την Billie Eilish στο «Lovely» (2018) όσο και το δικό του single «Location» (2016).

Σε άλλο σημείο του προγράμματος, η Billie Eilish ερμήνευσε μια φορά μια διασκευή του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Have Yourself A Merry Little Christmas» του Hugh Martin και τραγούδησε το «When I Was Older» για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.