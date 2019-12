Billie Eilish: Σκηνοθετικό ντεμπούτο με το music video του «xanny»

Η Billie Eilish για πρώτη φορά σε σκηνοθετικό ρόλο.

Όπως υποσχέθηκε πριν λίγο καιρό, η Billie Eilish δίνει στη δημοσιότητα πριν το τέλος της χρονιάς το music video για το τραγούδι «xanny».

Ο ιδιαίτερος τίτλος του τραγουδιού από το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» παραπέμπει σε εμπορική ονομασία αγχολυτικού φαρμακευτικού σκευάσματος που εμφανίζει υψηλό κίνδυνο εξάρτησης και κατάχρησης και έχει αποτελέσει αιτία θανάτου για δημοφιλείς καλλιτέχνες της hip-hop.

Η Billie Eilish αναφέρεται στους εθισμένους φίλους που την περιβάλλουν, στέλνοντας μέσα από το τραγούδι μήνυμα κατά της χρήσης ουσιών.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στον The Guardian, η νεαρή τραγουδίστρια τόνισε ότι η ίδια δεν έχει κάνει ποτέ ψυχαγωγική χρήση ναρκωτικών: «Δεν έχω φτιαχτεί ποτέ, δεν έχω καπνίσει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω άλλα πράγματα να κάνω», είπε.

Επίσης εξήγησε ότι το μήνυμα του «xanny» είναι «λιγότερο “μην παίρνετε ναρκωτικά” και περισσότερο “να είστε ασφαλής”» και περιέγραψε ότι το τραγούδι βασίζεται στις προσωπικές εμπειρίες της με την απώλεια, που έχουν χαραχτεί βαθιά μέσα της: «Δεν θέλω οι φίλοι μου να πεθαίνουν», ανέφερε αποκαλύπτοντας μία άγνωστη πτυχή της ζωής της.

Ο ήχος του μπάσου στο ρεφρέν του «xanny» είναι εσκεμμένα παραμορφωμένος και σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να προξενεί αμηχανία στον ακροατή.

«Εάν κάθεσαι σε ένα δωμάτιο και ακούς αυτό το τραγούδι, το ρεφρέν κατά κάποιον τρόπο ελκύει την προσοχή σου», είπε η Billie Eilish στο MTV. «Ήθελα να ακούγεται σαν την αίσθηση που έχεις όταν αναπνέεις ανακυκλωμένο αέρα. Ανακυκλωμένο, δηλητηριώδη αέρα, θα πρόσθετα. Ήθελα να φαίνεται μίζερο», εξήγησε.

Η Billie Eilish επιμελήθηκε προσωπικά τη σκηνοθεσία του music video για το «xanny», προσθέτοντας στο βιογραφικό της άλλη μία δεξιότητα, δίπλα σε αυτές της επιτυχημένης τραγουδίστριας και ταλαντούχας δημιουργού.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μοιράζομαι το σκηνοθετικό ντεμπούτο μου. Τα βίντεο είναι πολύ σημαντικά για εμένα και είμαι πολύ υπερήφανη που είμαι σε μία θέση όπου μπορώ να παρουσιάσω το δημιουργικό όραμά μου ακριβώς όπως το θέλω. Ευχαριστώ όσους με εμπιστεύτηκαν», δήλωσε η Billie Eilish.

Το single «xanny» και το άλμπουμ «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» κυκλοφορούν από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music.