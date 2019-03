Η Billie Eilish δεν έχει συμβιβαστεί ούτε στιγμή και έχει αναπτύξει με σιγουριά το όραμά της.

Η Billie Eilish, το νέο φαινόμενο της μουσικής βιομηχανίας, κυκλοφορεί από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της με τίτλο «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?».

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, μόλις 17 ετών, η Billie Eilish έχει διακριθεί για την καινοτόμα σκέψη της, χάρη στην οποία έχει δημιουργήσει ένα απόλυτα προσωπικό ύφος.

Το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» έχει προλάβει να σημειώσει ρεκόρ πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Τα pre-adds του άλμπουμ στο Apple Music είχαν υπερβεί τις 800.000, αριθμός που συνιστά πρωτοφανές ρεκόρ για την πλατφόρμα και αδιάψευστο μάρτυρα της μεγάλης ανυπομονησίας που επικρατούσε στο κοινό της νεαρής τραγουδίστριας.

Ο δίσκος έχει γραφτεί και ηχογραφηθεί εξ ολοκλήρου από την Billie Eilish και τον αδελφό της Finneas στο πατρικό σπίτι τους, στο Highland Park του Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα ηχογραφήθηκε στο δωμάτιο του Finneas, απέναντι από εκείνο της Billie.

Το δύο αδέλφια πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του 2018 γράφοντας τραγούδια καθώς περιόδευαν και αφιέρωσαν στις ηχογραφήσεις πολλές ημέρες και νύχτες.

Η Billie Eilish δε συμβιβάστηκε ούτε στιγμή και ανέπτυξε με σιγουριά τον ήχο και το όραμά της. Το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» αποτελείται από 14 πρωτοποριακά τραγούδια που δε μοιάζουν με οτιδήποτε κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή.

Το άλμπουμ είχαν προμηνύσει τα singles «you should see me in a crown», «when the party’s over», «bury a friend» και «wish you were gay».

Tα συγκεκριμένα τραγούδια καθιέρωσαν την Αμερικανίδα τραγουδίστρια στην πρώτη γραμμή της pop μουσικής και στάθηκαν αφορμή για τη ραγδαία αύξηση των θαυμαστών σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως και στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», αρχίζει η προώθηση του «bad guy», του νέου single της Billie Eilish.



Το tracklist του «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?»:

1. !!!!!!!

2. bad guy

3. xanny

4. you should see me in a crown

5. all the good girls go to hell

6. wish you were gay

7. when the party’s over

8. 8

9. my strange addiction

10. bury a friend

11. ilomilo

12. listen before i go

13. i love you

14. goodbye