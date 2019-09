Σε μία αξιέπαινη προσπάθεια συνέδραμε η Billie Eilish.

H Billie Eilish παραχώρησε αφιλοκερδώς τη χρήση του τραγουδιού της «When The Party’s Over» σε καμπάνια που στοχεύει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού στα παιδιά.

Το βίντεο στο οποίο ακούγεται το τραγούδι έχει τίτλο «Προκαλούν ζημιά τα λόγια σου;» και περιλαμβάνει εικόνες παιδιών που βιώνουν τις τραυματικές ψυχολογικές συνέπειες του bullying.

Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε η Charlotte McLaverty, μία έφηβη κοπέλα από την Αυστραλία που προσέγγισε την Billie Eilish για να ζητήσει άδεια για τη χρήση του «When The Party’s Over», το οποίο ακουγόταν συχνά στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το βίντεο.

«Είμαστε τόσο τυχεροί!», είπε η McLaverty στην τηλεοπτική εκπομπή «The Project» της Αυστραλίας.

«Βάζαμε τραγούδια της Billie στο σετ για να προσαρμοστούν οι ηθοποιοί στους χαρακτήρες και όλοι έλεγαν: “Πω πω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι της;”», εξήγησε η 15χρονη.

«Έτσι πήγαμε σε εκείνη και απάντησε “φυσικά!”. Στην Billie αρέσουν πολύ αυτά τα πράγματα, κάτι που είναι εκπληκτικό», πρόσθεσε.

Στόχος της καμπάνιας είναι να στρέψει την προσοχή στην φιλανθρωπική οργάνωση «Dolly’s Dream», η οποία δημιουργήθηκε εις μνήμη της Amy «Dolly» Everett.

Η 14χρονη Αυστραλή κοπέλα έβαλε τέλος στη ζωή της τον Ιανουάριο του 2018 εξαιτίας του παρατεταμένου διαδικτυακού εκφοβισμού που είχε υποστεί.