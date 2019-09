Η πρωτότυπη και αυθεντική καλλιτεχνική αντίληψη της Billie Eilish κάνει τη διαφορά.

Η Billie Eilish μας παρακινεί να αναλάβουμε δράση για την προστασία του πλανήτη και διαδίδει ένα σημαντικό μήνυμα μέσα από το επίσημο music video για το τραγούδι «all the good girls go to hell».

Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Rich Lee και τα γυρίσματα έγιναν στο Λος Άντζελες.

Η κυκλοφορία του συμπίπτει με τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη και συγχρόνως υποστηρίζει τις επερχόμενες διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του Αμαζονίου, των οποίων επικεφαλής είναι η έφηβη ακτιβίστρια Greta Thunberg.

Η Billie Eilish έστειλε το ακόλουθο μήνυμα μέσω Instagram: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη που εκλιπαρούν τους ηγέτες μας να δώσουν προσοχή. Η θερμοκρασία στη Γη μας ανεβαίνει με πρωτοφανείς ρυθμούς, τα παγόβουνα λιώνουν, η στάθμη των ωκεανών ανεβαίνει, η άγρια ζωή δηλητηριάζεται και τα δάση μας καίγονται…»

Μετά την αποκάλυψη του music video για το «all the good girls go to hell», η 17χρονη τραγουδίστρια στρέφει την προσοχή της στην προετοιμασία για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του τηλεοπτικού show «Saturday Night Live» του NBC, στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το «all the good girls go to hell» είναι από το επόμενο single από το debut album «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» της Billie Eilish που κυκλοφορεί από τις Darkroom και Interscope Records / Universal Music.

Η Eilish αποτελεί τον πρώτο καλλιτέχνη που έχει γεννηθεί στην τρέχουσα χιλιετία και διαθέτει στο βιογραφικό της τόσο ένα single (το «bad guy») όσο και ένα άλμπουμ που έχουν κατακτήσει το Νο. 1 των ΗΠΑ.