Το video clip του «bad guy» διακατέχεται από την ιδιαίτερη αισθητική της Billie Eilish.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκου της, η Billie Eilish παρουσιάζει το video clip για το νέο της single, το «bad guy».

Το άλμπουμ «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» κυκλοφορεί παγκοσμίως από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music. και περιέχει τα singles «bury a friend», «you should see me in a crown», «when the party’s over» και «wish you were gay», μαζί με 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Μία από τις ολοκαίνουργιες δημιουργίες είναι το νέο single της Billie, το «bad guy» που συνοδεύεται από ένα video clip που σκηνοθέτησε ο έμπειρος Dave Meyers.

Χθες η Billie Eilish ήταν για πρώτη φορά καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» και τραγούδησε το «bury a friend» μπροστά στο κοινό. Τη Δευτέρα 1 Απριλίου θα εμφανιστεί ζωντανά στο «The Ellen DeGeneres Show».

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πρώτο άλμπουμ της Bilie Eilish κατέρριψε το ρεκόρ στο Apple Music για τα περισσότερα pre-adds, ξεπερνώντας τα 800.000 πριν την κυκλοφορία του.

Το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» αποτελείται από 14 «στοιχειωμένα» pop τραγούδια που προβάλλουν τις πρώιμες εμπειρίες από τη ζωή της νεαρής τραγουδίστριας, καθώς συλλογίζεται τις πρώτες επαφής της με την απώλεια και την αγάπη, ανάμεσα στους προσωπικούς θριάμβους της και… τα τέρατα που βρίσκονται κάτω από το κρεβάτι της.

«Κανείς δεν ξέρει τι στο καλό είναι τα όνειρα, φίλε», εξηγεί η Billie Eilish. «Δεν μπορείς να μου δώσεις μια αρκετά καλή απάντηση ως προς το τι είναι τα όνειρα. Κανείς δεν μπορεί. Όμως τα όνειρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Πραγματικά με απασχολούσαν πάντα. Είναι όλα στη μουσική.»

Μία ονειροπόληση προετοίμασε τα έδαφος για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολούθησαν. Μέσα σε τρία χρόνια από το ντεμπούτο της, το 2015, η Billie Eilish εισέβαλε, αθόρυβα αλλά με σιγουριά, στην πρώτη γραμμή της pop.

Κατά μήκος της διαδρομής αυτής, η Billie και ο κύριος συνεργάτης της, ο παραγωγός, πολυοργανίστας και μεγάλος αδελφός της Finneas O’Connell, δημιούργησαν το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?»

Κρατώντας τη δημιουργικότητα εντός του σπιτιού τους, επέστρεψαν στην παιδική τους ηλικία και δούλεψαν ξανά στο δωμάτιο του Finneas, δίπλα από εκείνο της Billie, όπου έγιναν πραγματικότητα όλα τα τραγούδια και όλα τα όνειρα.

«Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες και πράγματα στα οποία είπα όχι», λέει η Billie Eilish. «Έπρεπε να δημιουργήσουμε αυτό το άλμπουμ με το δικό μας τρόπο. Συνειδητοποιώ πόσο τυχερή είμαι που είχα τον αδελφό μου σε αυτό. Εάν δεν τον είχα, δε θα είχα καταλάβει τι στο διάολο έκανα χωρίς κάποιον άλλον μαζί μου εκεί!»

«Θέλω ο κόσμος να ακούει. Θέλω να ακούγεται και να νιώθει ότι ακούγεται», συνεχίζει. «Τίποτα σε αυτό το άλμπουμ δεν ακούγεται το ίδιο, όμως όλα ταιριάζουν στο σύνολο. Η ζωή άλλαξε πολύ από τότε που ξεκίνησα να δημιουργώ μουσική. Ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει στη μουσική είναι ότι ακόμα κάνω τα δικά μου.»