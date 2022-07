Billie Eilish: Γιατί δεν της αρέσει να βρίσκεται σε στούντιο ηχογράφησης

«Πραγματικά δεν μου άρεσε ποτέ η ατμόσφαιρα των στούντιο».

Στην Billie Eilish δεν αρέσει να βρίσκεται σε στούντιο ηχογράφησης.

Η 20χρονη pop star έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής τα άλμπουμ «Happier Than Ever» (2021) και «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2020), αλλά παραδέχτηκε ότι συχνά «ντρέπεται» όταν χρησιμοποιεί ένα στούντιο για να ηχογραφήσει, επειδή πέφτει πάνω σε άλλους καλλιτέχνες.

«Δεν μου αρέσουν τα στούντιο. Δεν μου αρέσουν οι ηχογραφήσεις. Δεν μου αρέσει το ότι υπάρχει ένας υπάλληλος και σε ρωτάει τι φαγητό θέλεις και σε ρωτάει αν θέλεις ένα LaCroix», είπε σε συνέντευξή της στον Zane Lowe και στο Apple Music.

«Πραγματικά δεν μου άρεσε ποτέ η ατμόσφαιρα των στούντιο», παραδέχτηκε.

«Δεν υπάρχουν παράθυρα. Μυρίζει χόρτο. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες εκεί, αν πέσεις πάνω τους, δείχνεις ηλίθιος. Μετά ντρέπεσαι που σε είδαν όταν έδειχνες ηλίθιος. Δεν ξέρω, με φρικάρει. Μου προκαλεί πραγματικά κοινωνικό άγχος», εξήγησε.

Εν τω μεταξύ, η Billie Eilish, η οποία συνεργάζεται με τον αδελφό της FINNEAS για τη δημιουργία και την παραγωγή των τραγουδιών της, ανέφερε ότι δεν έχει «ιδέα» για το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά την καριέρα της.

Η τραγουδίστρια της pop δήλωσε ότι δεν της αρέσει η σκέψη να συνεργάζεται με πολλούς ανθρώπους και αστειεύτηκε ότι ο αδελφός της είναι «πολύ ενοχλητικός» επειδή είναι εργασιομανής.

«Δεν γνωρίζω τι θα ακολουθήσει», είπε η Billie Eilish στον Zane Lowe.

«Αυτό είναι το τόσο ενδιαφέρον στο να σκέφτεσαι “θα έκανες ποτέ αυτό και εκείνο”, γιατί όλοι μας ως άνθρωποι νιώθουμε ότι θα είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα πάντα, για πάντα, και απλά δεν είναι ρεαλιστικό. Δούλεψα με πολλούς ανθρώπους για μερικά χρόνια και, ειλικρινά, δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Απλά δεν το απολαμβάνω», συνέχισε.

«Ο FINNEAS είναι πολύ ενοχλητικός. Ο FINNEAS μπορεί να εργαστεί ανά πάσα στιγμή. Ο τύπος δεν κάνει ένα διάλειμμα μέσα του, δεν το χρειάζεται», ανέφερε για τον αδελφό της.

«Εγώ, περνάω από φάσεις που νιώθω πολύ δημιουργική και όντως κάνω πράγματα, και μετά περνάω από φάσεις που δεν κάνω τίποτα απολύτως, μουσικά», πρόσθεσε η Billie Eilish.