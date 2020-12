Billie Eilish: Το επίσημο trailer για το ντοκιμαντέρ «The World’s A Little Blurry»

Τα πρώτα πλάνα από το ντοκιμαντέρ για την Billie Eilish.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Apple TV+ το επίσημο trailer για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Billie Eilish: The World’s A Little Blurry».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος κινηματογραφιστής R.J. Cutler.

Το «The World’s A Little Blurry» θα προσφέρει στους θεατές μια βαθιά ενδοσκοπική ματιά στην εντυπωσιακή πορεία της Billie Eilish, ακολουθώντας τη ζωή της στις περιοδείες, πάνω στη σκηνή και στο σπίτι με την οικογένειά της.

Οι κάμερες κατέγραψαν ακόμα τη δημιουργία, την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, με τίτλο «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης ο αδελφός της τραγουδίστριας, ο Finneas O’Connell και οι δύο γονείς της, η Maggie Baird και ο Patrick O’Connell.

Στο trailer διάρκειας δύο λεπτών παρακολουθούμε αρχικά τη συνηθισμένη ζωή μιας εφήβου, με την Billie Eilish να κάνει χειραψίες με τον αδελφό της και να αποκτά δίπλωμα οδήγησης.

Ακολουθούν στη συνέχεια πλάνα από τη ζωή της ως pop star διεθνούς βεληνεκούς και σκηνές της Eilish να αγκαλιάζει το είδωλό της Justin Bieber στο φεστιβάλ «Coachella» του 2019 και να θριαμβεύει στα Βραβεία Grammy του 2020.

Το trailer ολοκληρώνεται με ένα μονόλογο της τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια μιας συναυλίες.

«Στη ζωή, τείνουμε να κάνουμε πράγματα και στη συνέχεια ανυπομονούμε πάντα για το επόμενο πράγμα, όταν όλα είναι σχετικά με το τι συμβαίνει τώρα. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν πρόκειται να βρεθούμε ποτέ ξανά σε αυτή τη στιγμή. Γιατί λοιπόν να μην είμαστε στη στιγμή, ναι;», λέει.

Το «The World’s A Little Blurry» θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Apple TV+ στις 26 Φεβρουαρίου 2021.