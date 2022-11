Η Billie Eilish θα τραγουδήσει στα βραβεία Earthshot Prize του πρίγκιπα William για το περιβάλλον

Η Billie Eilish θα τραγουδήσει στη δεύτερη τελετή απονομής των βραβείων Earthshot Prize του πρίγκιπα William.

Το Earthshot Prize δημιουργήθηκε από τον πρίγκιπα William το 2020 και περιγράφεται από το BBC ως ένα φιλόδοξο παγκόσμιο περιβαλλοντικό βραβείο που έχει ως στόχο να ανακαλύψει και να επεκτείνει τις καλύτερες λύσεις που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση του πλανήτη μας μέσα στο υπόλοιπο αυτής της δεκαετίας.

Στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στη Βοστόνη, συμπαρουσιαστές θα είναι η Clara Amfo και ο Daniel Dae Kim, ενώ εκτός από την Billie Eilish, θα εμφανιστούν επίσης μουσικοί όπως η Annie Lennox, η Ellie Goulding και οι Chlöe x Halle.

Τις τελικές παρατηρήσεις θα πραγματοποιήσει ο Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο.

Το βραβείο Earthshot Prize θα απονεμηθεί σε πέντε προτάσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Σε κάθε νικητήρια λύση θα απονεμηθεί 1 εκατομμύριο λίρες ως χρηματοδότηση για την υποστήριξη και την επέκταση των καινοτομιών τους που έχουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν τον πλανήτη μας.

Η Clara Amfo ανέφερε: «Τι τιμή να επιστρέφω για δεύτερη φορά στην παρουσίαση των βραβείων του Earthshot Prize, αυτή τη φορά από την Αμερική! Με ενέπνευσαν τόσο πολύ οι περσινοί νικητές και ανυπομονώ να γιορτάσω και να μοιραστώ το απίστευτο έργο των φιναλίστ του 2022 με τον κόσμο».

Ο Daniel Dae Kim πρόσθεσε: «Είναι τιμή μου να είμαι συμπαρουσιαστής του φετινού Earthshot Prize. Το πρωτοποριακό, καινοτόμο έργο των φιναλίστ του 2022 με εμπνέει και με κάνει να ελπίζω ότι μπορούμε να λύσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

«Είτε όσον αφορά τη φροντίδα του πλανήτη μας είτε την επούλωση των κοινοτήτων μας, ο καθένας από εμάς μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί και να κάνει το χρέος του. Ευχαριστώ τους φετινούς φιναλίστ που δείχνουν το δρόμο», συνέχισε.

Today we unveil the incredible line-up of hosts, presenters, and performers for The Earthshot Prize 2022!🎤

Excited to meet this year's line-up? #EarthshotBoston2022 pic.twitter.com/BcSV9aIpqc

— The Earthshot Prize (@EarthshotPrize) November 28, 2022