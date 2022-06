Billie Eilish: «Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να μην κάνω παιδιά»

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Billie Eilish έχει ήδη στο μυαλό της τη μητρότητα.

Η Billie Eilish δήλωσε ότι «προτιμά να πεθάνει» παρά να μην γίνει μητέρα.

Η 20χρονη pop star εξήγησε ότι πάντα ήθελε να κάνει παιδιά και ότι είναι ένας από τους κύριους στόχους της ζωής της, αλλά παραδέχεται ότι επίσης «φοβάται», καθώς πιστεύει ότι θα νιώθει άγχος να προστατεύσει τα παιδιά της καθώς θα μεγαλώνουν.

«Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να μην κάνω παιδιά. Τα χρειάζομαι», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό των «The Sunday Times».

«Όσο μεγαλώνω, όσο πιο πολύ βιώνω πράγματα, σκέφτομαι τι θα κάνω όταν το παιδί μου νομίζει ότι αυτό είναι το σωστό και εγώ θα λέω, όχι, δεν είναι! Και δεν θα με ακούει», πρόσθεσε.

Η Billie Eilish έκανε κατ’ οίκον διδασκαλία μαζί με τον αδελφό της Finneas και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της σε ηλικία 15 ετών, όταν πέρασε τις ισότιμες εξετάσεις για τους μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναφερόμενη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Αμερική αυτή τη στιγμή, η Billie Eilish εξομολογήθηκε ότι είναι τρομοκρατημένη από τις επιθέσεις με πυροβολισμούς στα σχολεία.

«Γιατί είναι εντάξει να φοβάσαι να πας στο σχολείο; Να πηγαίνεις στο σχολείο και να είσαι προετοιμασμένος για μια τραυματική εμπειρία που θα σου αλλάξει τη ζωή ή για να πεθάνεις. Τι; Ποιος; Πού είναι η λογική εκεί;», σχολίασε.

Η Billie Eilish μίλησε πρόσφατα για τη ζωή της στα φώτα της δημοσιότητας και παραδέχτηκε ότι είχε κατάθλιψη στην εφηβεία της, παρά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», σε ηλικία 17 ετών.

«Πραγματικά δεν μου άρεσε (η επιτυχία μου) για μερικά χρόνια. «Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου ήμουν πολύ νέα και είχα κατάθλιψη και δεν ήξερα καν αν ήθελα κάτι από αυτά που είχα», δήλωσε στο podcast «Telekom Electronic Beats».

Η Billie Eilish έχει κάνει μια σειρά από παρασκηνιακές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ολόκληρη η στάση της έχει πλέον ανανεωθεί.

«Ήμουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη ζώνη όπου έλεγα ότι δεν ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Ηλίθιο μικρό παιδί και έκανα αλλαγές», είπε.

«Μετά είχαμε ένα κάπως λιγότερο βίαιο πρόγραμμα περιοδειών και είχαμε περισσότερους ανθρώπους και δεν χρειαζόταν να τα κάνουμε όλα μόνοι μας πια. Και απλά έγινε πραγματικά πολύ ευχάριστο», συνέχισε.