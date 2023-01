Η Billie Eilish συνάντησε νεαρούς ακτιβιστές για να μιλήσουν για την κλιματική κρίση

Η Billie Eilish συναντήθηκε με νεαρούς ακτιβιστές για το κλίμα για να μάθει όσα κάνουν για να σώσουν τον πλανήτη και μίλησε και για τις δικές της προσπάθειες.

Η Billie Eilish καταλαβαίνει πώς φαίνεται όταν μία διάσημη pop star που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να δώσει συναυλίες για δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές αρχίζει να μιλάει για τη σωτηρία του περιβάλλοντος.

Καταλαβαίνει πλήρως πόσο υποκριτικό μπορεί να φαίνεται, αλλά αυτό δεν την έχει σταματήσει να εστιάζει εντατικά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που έχει και να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο.

Ίσως αυτό εξηγεί επίσης γιατί η Billie Eilish συναντήθηκε με μία ομάδα νεαρών ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται για το κλίμα για το πρώτο βίντεο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue, στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης που κινηματογράφησε ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Mike Mills.

«Δεν θέλω να παρελαύνω και να λέω: “Κοιτάξτε με! Κάνω τη διαφορά”. Θέλω απλώς να κάνω τη διαφορά και να το βουλώνω. Δεν θα έπρεπε να φτιάχνω προϊόντα. Δεν θα έπρεπε να πουλάω τίποτα», είπε η Billie Eilish.

«Είναι απλά περισσότερα σκουπίδια που θα πάνε στη χωματερή μία μέρα. Το ξέρω αυτό. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει να φοράει ρούχα. Κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει να φτιάχνει πράγματα. Οπότε απλά το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συνέχισε.

Η Billie Eilish πρόσθεσε ότι προσπαθεί πολύ σκληρά να μην εμφανίζεται συνέχεια «στα μούτρα του κόσμου» όσον αφορά το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι θαυμαστές της δεν αντιδρούν καλά σε κάτι τέτοιο και ότι μπορεί τελικά να βλάψει τον σκοπό της.

Αλλά προσπαθεί να κάνει το δικό της κομμάτι, επιλέγοντας να μην ταξιδεύει με ιδιωτικό αεροπλάνο και στήνοντας οικολογικά χωριά στις συναυλίες της περιοδείας της «Happier Than Ever», σε συνεργασία με τη Reverb, όπου οι θαυμαστές της μπορούσαν να γεμίσουν δωρεάν τα μπουκάλια τους με νερό, να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ενημερωθούν για περιβαλλοντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

«Εξακολουθώ να μην επιβάλλω πληροφορίες στο κεφάλι των ανθρώπων», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Οι προσπάθειες της Billie Eilish για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της περιοδείας της είχαν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 8,8 εκατομμυρίων γαλονιών νερού και την εξουδετέρωση 15.000 και πλέον τόνων CO2, σύμφωνα με έκθεση της από τη Reverb, η οποία σημείωσε ότι οι αριθμοί αυτοί ισοδυναμούν με την αποκοπή 3.000 σπιτιών από το ηλεκτρικό δίκτυο για ένα χρόνο.

«Λέω περισσότερο “δεν πρόκειται να σας πω τι να κάνετε”. “Απλά θα σας πω γιατί το κάνω αυτό”», ανέφερε η Billie Eilish και πρόσθεσε γελώντας: «Αλλά είσαι και κακός άνθρωπος αν δεν το κάνεις».

Η Billie Eilish συναντήθηκε με μία ομάδα ακτιβιστών, όλοι κάτω των 30 ετών, μεταξύ των οποίων και η 16χρονη Ryan Berberet, η οποία ηγήθηκε μιας απεργίας για το κλίμα στο λύκειό της στην Καλιφόρνια και μιας εκστρατείας για να πιέσει τον κυβερνήτη Gavin Newsom να κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα.

Συμμετείχε επίσης η 29χρονη Tori Tsui, κάτοικος Χονγκ Κονγκ, η οποία μίλησε στην εκδήλωση «Overheated» της Billie Eilish για το κλίμα τον Ιούνιο στο The O2 Arena του Λονδίνου και θα εκδώσει αργότερα φέτος το βιβλίο της «It’s Not Just You» για την κλιματική κρίση και την ψυχική υγεία.

Παρέστησαν επιπλέον ο Isaias Hernandez, γνωστός και ως «Queer Brown Vegan», το μοντέλο/ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ιθαγενών Quannah Chasinghorse, η διοργανώτρια των Fridays for Future και συνιδρύτρια της Re-Earth Initiative, Xiye Bastida, η σχεδιάστρια βιώσιμων ρούχων/animator Maya Penn, η Nalleli Cobo, η οποία άσκησε πίεση στην Big Oil για να κλείσει ένα τοξικό πηγάδι στη γειτονιά της, και η Wanjiku «Wawa» Gatheru ιδρύτρια του Black Girl Environmentalist.

Η Billie Eilish επίσης τη συνάντηση με τους ανθρώπους της γενιάς και την ελπίδα που της εμφύσησαν.

«Πραγματικά, δεν είχα ποτέ πριν την ευκαιρία να μιλήσω σε μία ομάδα ανθρώπων της ηλικίας μου με τους οποίους συμφωνώ σε τόσα πολλά πράγματα. Ήταν τόσο συναρπαστικό να μιλάω με ανθρώπους που μοιράζονται τις πεποιθήσεις μου και είναι τόσο έξυπνοι, καταλαβαίνετε; Είναι στην ηλικία μου και κάνουν τόσα πολλά. Με έκανε πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά αισιόδοξη», ανέφερε.

Αν και ήταν το μόνο πραγματικά διάσημο όνομα στην αίθουσα, η Billie Eilish είπε στους ακτιβιστές ότι ένιωθε σαν να μην της άξιζε να είναι εκεί, παραδεχόμενη: «Δεν ξέρω πολλά. Μόλις τώρα μαθαίνω».

Η Penn, ωστόσο, ηρέμησε την τραγουδίστρια, λέγοντας: «Η Billie είναι ενθουσιασμένη που θα πάρει τους θαυμαστές της μαζί της σε αυτή την αποστολή, κάτι που αισθάνομαι ότι πολλές προσωπικότητες της pop κουλτούρας φοβούνται να κάνουν. Και προσπαθεί πραγματικά σκληρά για κάτι που πάντα πίστευα, ότι δηλαδή είναι ωραίο να νοιάζεσαι».

Στο τέλος, η Billie Eilish ευχήθηκε να μπορούσαν να κάνουν όλοι μία αλλαγή μόνοι τους, στη ζωή τους, που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σωτηρία του πλανήτη από την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας.

«Να καλλιεργήσω το δικό μου φαγητό και να ζήσω εκτός δικτύου. Να σβήσω το αποτύπωμα του άνθρακα», είπε, γελώντας με τέτοιες μεγαλόπνοες σκέψεις.

«Αλλά το μόνο που κάνει αυτό είναι να διαγράψει εμένα. Ενώ στην πραγματικότητα, αν ο κάθε άνθρωπος έκανε μόνο τα μισά από αυτά που θα έπρεπε να κάνει, θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε», τόνισε.