Η Billie Eilish συναντά τους «The Simpsons» σε μία νέα ταινία μικρού μήκους

Η Billie Eilish μπαίνει στον κόσμο των «The Simpsons».

Η Billie Eilish θα κάνει μία εμφάνιση στους «The Simpsons» σε μία επερχόμενη ταινία μικρού μήκους με τίτλο «When Billie Met Lisa».

Η ταινία μικρού μήκους θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 22 Απριλίου.

Στο «When Billie Met Lisa» (Όταν η Billie συνάντησε τη Lisa), η Billie Eilish και ο αδελφός της και συνεργάτης της FINNEAS εντοπίζουν τη Lisa Simpson ενώ ψάχνει ένα ήσυχο μέρος για να εξασκηθεί στο σαξόφωνο.

Η Billie Eilish προσκαλεί τη Lisa στο στούντιό της για ένα ξεχωριστό jam session που θα της μείνει αξέχαστο.

Το «When Billie Met Lisa» είναι η τέταρτη ταινία μικρού μήκους των «The Simpsons» που δημιουργείται αποκλειστικά για το Disney+ για να αναδείξει τα κορυφαία brands και το πιο δημοφιλές περιεχόμενο της υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ελλάδα στις 14 Ιουνίου.

Στις ταινίες μικρού μήκους που έχουν κυκλοφορήσει συγκαταλέγονται το «Maggie Simpson in “The Force Awakens from Its Nap”» (Η Maggie Simpson στο “Η Δύναμη ξυπνάει από τον ύπνο της”), το οποίο είναι εμπνευσμένο από τo «Stars Wars» και το «The Good, The Bart, and The Loki» (Ο Καλός, ο Bart και ο Loki), εμπνευσμένο από τους ήρωες της Marvel.

Η πιο πρόσφατη ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «The Simpsons in Plusaversary» (Οι Simpsons στο Plusaversary), κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου 2021 για τον εορτασμό της Ημέρας Disney+.

Η Billie Eilish συνεργάστηκε ξανά με το Disney+ για τη συναυλιακή ταινία «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles», η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έλαβε μία υποψηφιότητα για την Καλύτερη Μουσική Ταινία στα Βραβεία Grammy 2022.

Στους «The Simpsons» έχει εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 33 ετών σεζόν της προβολής τους ένα τεράστιο ρόστερ καλλιτεχνών όπως οι Johnny Cash, Paul McCartney, James Brown, Britney Spears, Justin Bieber, Tony Bennett, Michael Jackson, Lady Gaga, Ed Sheeran και πρόσφατα ο The Weeknd.

Παράλληλα, οι «The Simpsons» συνεχίζουν να εξερευνούν νέες μορφές αφήγησης: την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε ο πρώτος κωφός ηθοποιός φωνής της σειράς σε ένα επεισόδιο που χρησιμοποίησε την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL).

Εν τω μεταξύ, η Billie Eilish είναι επικεφαλής της δεύτερης ημέρας του διάσημου μουσικού φεστιβάλ «Coachella» για τη φετινή χρονιά και θα δώσει δύο μοναδικές εμφανίσεις στο Indio της Καλιφόρνιας στις 16 και 23 Απριλίου.