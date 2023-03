Η Billie Eilish συμμετέχει στη νέα σειρά «Swarm» του Donald Glover – Βίντεο

Τον Φεβρουάριο είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτες φήμες που υποστήριζαν ότι η Billie Eilish θα συμμετείχε στη νέα σειρά «Swarm» του Donald Glover για το Amazon Prime Video.

Η Billie Eilish παρευρέθηκε επίσης στην εκδήλωση για την πρεμιέρα της σειράς, που έλαβε χώρα στο Χόλιγουντ στις 14 Μαρτίου, αλλά μέχρι και εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει γνωστό αν όντως συμμετέχει στο «Swarm».

Το Hollywood Reporter χαρακτήρισε την παρουσία της στην εκδήλωση ως μία «έκτακτη εμφάνιση». Τώρα, όμως, η ίδια η Billie Eilish επιβεβαίωσε ότι θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική με τη συμμετοχή της στο «Swarm».

Η σειρά τρόμου, στην οποία πρωταγωνιστεί η Dominique Fishback στον ρόλο μίας γυναίκας (Dre) που έχει αποκτήσει εμμονή για μία pop star που μοιάζει με την Beyoncé, αποτελεί μέρος του ίδιου σύμπαντος με το «Atlanta» του Donald Glover – γνωστός και με το καλλιτεχνικό όνομα Childish Gambino στην καριέρα του στη μουσική.

Αρκετοί από τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες της σειράς του FX έχουν εργαστεί και στο «Swarm», το πρώτο εγχείρημα του Donald Glover στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας του με το Amazon,

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Billie Eilish στο Instagram, εμφανίζεται να ανακρίνει την Dre, τον χαρακτήρα της Dominique Fishback, έχοντας παράλληλα ένα ανησυχητικό χαμόγελο και μία συνολικά ανατριχιαστική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ρόλος που υποδύεται η Billie Eilish θα ονομάζεται Eva.

Η Billie Eilish εμφανίζεται επίσης σε ένα άλλο teaser του «Swarm» που έδωσε στη δημοσιότητα το Prime Video.

Αυτή τη φορά παρακολουθούμε ένα διαφορετικό απόσπασμα από την ίδια σκηνή, στο οποίο η Billie Eilish ρωτάει την Dominique Fishback για το όνομά της και επαναλαμβάνει την ερώτηση όταν εκείνη προφανώς δεν της δίνει την επιθυμητή απάντηση.

Η σειρά των επτά επεισοδίων πραγματεύεται τους κινδύνους των παρα-κοινωνικών σχέσεων που δημιουργούνται εξ αποστάσεως μέσω μίας οθόνης και αποτελεί ένα παράδειγμα προς αποφυγήν σχετικά με όσα μπορούν να συμβούν όταν η φρενήρης αυταπάτη καταρρέει στην πραγματικότητα, μέχρι που δεν μπορούν πλέον να διακριθούν.

Το «Swarm» κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Amazon Prime Video την Παρασκευή 17 Μαρτίου.

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης η τραγουδίστρια Chlöe Bailey του διδύμου Chlöe x Halle στον ρόλο της αδελφής της Dre, Marissa, ο Damson Idris στον ρόλο της συντρόφου της Dre, ο Rickey Thompson, ο Rory Culkin, η Kiersey Clemons, ο Byron Bowers και η Paris Jackson.

"Did you hurt someone?"🩸@SwarmOnPrime, out tomorrow pic.twitter.com/RTnTIVnR29

— Prime Video (@PrimeVideo) March 16, 2023