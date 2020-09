Η Billie Eilish σχεδιάζει το λογότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων 2028

Μετά τη μουσική βιομηχανία, η Billie Eilish αφήνει το σημάδι της και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, που θα φιλοξενηθούν στο Λος Άντζελες.

Η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή του Λος Άντζελες απευθύνθηκε σε διάφορους αθλητές, καλλιτέχνες και άλλους επωνύμους και τους κάλεσε να προσθέσουν τη δική τους πινελιά στο λογότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Όλες οι συνεισφορές θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων οκτώ ετών, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Σε όλους τους συμμετέχοντες στην ενέργεια δόθηκε το προεπιλεγμένο λογότυπο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 με το σύμβολο «LA28» και τους ζητήθηκε να δώσουν το δικό τους στο χρώμα στο γράμμα «A».

Η Bille Eilish έδωσε μια μοντέρνα αίσθηση στο λογότυπο μετατρέποντάς το σε κινούμενο GIF, ενώ σχεδίασε το γράμμα «A» σύμφωνα με τα χρώματα και το στιλ που χρησιμοποιεί για το δικό της λογότυπο.

Each collaborator was given a standard “LA28” logo and told to craft their own version of the “A.” Instead of choosing one design, organizers will use all 26, with more expected in the future.

This one was designed by @billieeilish

Read story: https://t.co/LiT1VyEgwT pic.twitter.com/wFg5t9vra7

