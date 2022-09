Η Billie Eilish σταμάτησε ξανά συναυλία της για να ελέγξει την ασφάλεια του κοινού

Η αστέρας της pop διέκοψε τη συναυλία της για να δώσει στους θεατές που έδειχναν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα τη δυνατότητα να «καθίσουν» και να πάρουν «μια ανάσα».

Η Billie Eilish σταμάτησε για άλλη μια φορά προσωρινά μία από τις συναυλίες της προκειμένου να ελέγξει την ασφάλεια του κοινού της.

Ενώ εμφανιζόταν στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour», η 20χρονη τραγουδίστρια διέκοψε τη συναυλία της και είπε στους θαυμαστές της: «Αν θέλετε να καθίσετε, επιτρέπεται. Εμπρός, καθίστε, πάρτε μια ανάσα».

Όπως φαίνεται στο υλικό που εξασφάλισε το TMZ, η Billie Eilish ζήτησε επίσης από τους θαυμαστές της που βρίσκονταν στο μπροστινό μέρος της σκηνής να «κάνουν ένα βήμα πίσω και να δώσουν σε όλους λίγο χώρο εδώ κάτω».

Ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στη συναυλία της Billie Eilish στην Ατλάντα της Τζόρτζια στις 5 Φεβρουαρίου, όπου μία θαυμάστρια αντιμετώπισε αναπνευστικό πρόβλημα.

Η Billie Eilish σταμάτησε την εμφάνισή της, ώστε να δοθεί στη θαυμάστρια μία συσκευή εισπνοών. «Μπορούμε να έχουμε μία συσκευή;» ρώτησε ένα μέλος του προσωπικού της συναυλίας. Σε ένα άλλο σημείο η Eilish έγινε δεκτή με επευφημίες όταν είπε: «Περιμένω να γίνει καλά ο κόσμος για να συνεχίσω».

Αυτό το σχόλιο ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως αιχμή στον Travis Scott για την πολύνεκρη τραγωδία του «Astroworld Festival», στο οποίο έχασαν τη ζωή του δέκα άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες.

Ο Kanye West, ο οποίος θα είναι επικεφαλής τον Απρίλιο του «Coachella» μαζί με την Billie Eilish και τον Harry Styles, απείλησε να αποχωρήσει από το φεστιβάλ αν η Eilish δεν «ζητήσει συγγνώμη» από τον Scott για την υποτιθέμενη αιχμή της.

Απαντώντας αργότερα στην ενότητα των σχολίων της ανάρτησης του Kanye West, η Billie Eilish σημείωσε ότι «κυριολεκτικά δεν είπε ποτέ τίποτα για τον Travis».

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες του εννιάχρονου Ezra Blount, του νεαρότερου θύματος από την τραγωδία του «Astroworld Festival», ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν την ανάρτηση του West.

«Είναι πολύ οδυνηρό για εμάς να ακούμε τα λόγια του Kanye. Πόσο ηλίθιο ήταν αυτό που είπε», δήλωσε ο παππούς του Ezra, Bernon Blount.