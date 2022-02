Η Billie Eilish σταμάτησε συναυλία της για να βοηθήσει μία θαυμάστρια με αναπνευστικό πρόβλημα

Η Billie Eilish σταμάτησε τη συναυλία της έως ότου βεβαιωθεί ότι το κοινό δεν αντιμετώπιζε προβλήματα.

Η Billie Eilish διέκοψε μία συναυλία της αυτό το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει μία θαυμάστριά της στο πλήθος που αντιμετώπιζε αναπνευστικό πρόβλημα, σύμφωνα με τα πλάνα από τη συναυλία που τράβηξαν οι θεατές.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 20χρονη τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα την περιοδεία της «Happier Than Ever, The World Tour», φαίνεται να βάζει την ασφάλεια σε προτεραιότητα καθώς κοιτάζει το κοινό με ανησυχία.

«Χρειάζεσαι μια συσκευή για εισπνοές;», ρώτησε τη θαυμάστριά της που χρειαζόταν βοήθεια πριν απευθυνθεί στο προσωπικό της συναυλίας. «Έχουμε μια συσκευή για εισπνοές; Μπορούμε να βρούμε μία;».

«Δεν πειράζει, έχουμε μία», λέει η Eilish, δείχνοντας έναν θεατή της συναυλίας. «Δώστε της λίγο χρόνο. Μην συνωστίζεστε», πρόσθεσε.

«Περιμένω να γίνει καλά ο κόσμος για να συνεχίσω», σημειώνει σε ένα άλλο σύντομο βίντεο από τη συναυλία που εξασφάλισε το TMZ, το οποίο αναφέρει ότι η στιγμή είναι από την εμφάνιση της τραγουδίστριας το βράδυ του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου στο «State Farm Arena» στην Ατλάντα.

Σε ένα άλλο βίντεο, καθώς οι θαυμαστές την επευφημούν, η Billie Eilish στέλνει στη θαυμάστρια ένα φιλί και ρωτάει: «Πρέπει να βγεις έξω ή είσαι καλά; Είσαι σίγουρη;», πριν πει «σ’ αγαπώ».

Η περιοδεία «Happier Than Ever, The World Tour» της Billie Eilish ξεκίνησε μόλις την περασμένη εβδομάδα, στις 3 Φεβρουαρίου, από τη Νέα Ορλεάνη, πριν κατευθυνθεί στην Ατλάντα το Σάββατο. Η pop star εμφανίστηκε στη συνέχεια το βράδυ της Κυριακής στο Charlotte της Βόρειας Καρολίνας.

Η είσοδος των κατόχων εισιτηρίων στις συναυλίες της περιοδείας «Happier Than Ever, The World Tour» γίνεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού κατά του COVID-19 ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ κατά του COVID-19 που έχει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν από κάθε συναυλία.

Επίσης οι θεατές είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια της συναυλίας, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν υγιείς τόσο οι θαυμαστές όσο και η Billie Eilish και η μπάντα της, καθώς και το προσωπικό της περιοδείας.

Παρακολουθήστε παρακάτω τα βίντεο στα οποία η Billie Eilish προσφέρει βοήθεια από τη σκηνή στη θαυμάστριά της.