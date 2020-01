Billie Eilish: Η πρώτη γυναίκα που επικρατεί στις 4 κορυφαίες κατηγορίες των Grammy

Ιστορικές διαστάσεις έλαβε ο θρίαμβος της Billie Eilish στα φετινά Βραβεία Grammy.

Η Billie Eilish έγραψε το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Βραβείων Grammy.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο αδελφός της Finneas ήταν οι μεγάλοι νικητές της φετινής τελετής απονομής, καθώς ολοκλήρωσαν τη βραδιά έχοντας κερδίσει από πέντε βραβεία ο καθένας.

Η Billie Eilish έθεσε της βάσεις του ιστορικού θριάμβου από νωρίς.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είναι ο νεότερος σε ηλικία καλλιτέχνης που έχει λάβει υποψηφιότητες και στις τέσσερις κύριες κατηγορίες των Βραβείων Grammy. Όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα με τους προτεινόμενους προς βράβευση στα τέλη Νοεμβρίου, η Eilish ήταν ακόμη 17 ετών.

Η σαρωτική παρουσία της στα Βραβεία Grammy 2020 πρόσθεσε άλλο ένα ρεκόρ τόσο στο δικό της ενεργητικό όσο και στο χρονολόγιο του θεσμού.

Η Billie Eilish είναι η πρώτη γυναίκα στα χρονικά που κερδίζει το βραβείο και στις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες της διοργάνωσης.

Η pop star επικράτησε στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς με την επιτυχία «bad guy», Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης, μία τετράδα που συνιστά τις πιο πολυπόθητες κατηγορίες των Grammy, ενώ κατέκτησε και το βραβείο για το Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ με το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Να σημειωθεί ότι η 18χρονη Billie Eilish είναι ο νεαρότερος καλλιτέχνης που κερδίζει το Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε επιτύχει η Taylor Swift, η οποία ήταν 20 ετών όταν νίκησε στην ίδια κατηγορία με το άλμπουμ «Fearless» το 2010.

Είναι τα πρώτα βραβεία Grammy που αποκτά στην καριέρα της η Billie Eilish στην πρώτη χρονιά που ήταν υποψήφια προς βράβευση.

Ο Finneas, αδελφός και συνοδοιπόρος της τραγουδίστριας στη δισκογραφία, κέρδισε μαζί με την Billie τα βραβεία Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ του απονεμήθηκαν επιπλέον τα βραβεία «Best Engineered Album» και Παραγωγός της Χρονιάς, αμφότερα στην κατηγορία μη – κλασικής μουσικής.

Η Billie και ο Finneas μοιράστηκαν επίσης τη σκηνή της διοργάνωσης στο πλαίσιο του μουσικού προγράμματος της βραδιάς και χάρισαν στο κοινό μία μοναδική στιγμή με το συναισθηματικό τραγούδι «When The Party’s Over».