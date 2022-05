Η Billie Eilish διοργανώνει πολυήμερη εκδήλωση στο Λονδίνο για την κλιματική κρίση

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ακτιβιστές για το κλίμα, μουσικούς και σχεδιαστές.

Η Billie Eilish χρησιμοποιεί τη φήμη της για να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η βραβευμένη με Όσκαρ και επτά βραβεία Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη διοργάνωση του «Overheated», μίας πολυήμερης εκδήλωσης με επίκεντρο την κλιματική κρίση που θα λάβει χώρα στο «The O2» του Λονδίνου τον επόμενο μήνα.

Η εξαήμερη εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 10-12, 16 και 25-26 Ιουνίου και θα συμπέσει με τις συναυλίες της 20χρονης τραγουδίστριας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour».

Το «Overheated» θα συγκεντρώσει ακτιβιστές για το κλίμα, μουσικούς και σχεδιαστές σε διάφορους χώρους του «The O2» για να «συζητήσουν για την κλιματική κρίση και το έργο που επιτελούν για να κάνουν τη διαφορά».

Θέματα όπως η ανάπτυξη πρακτικών πρασίνου στη μουσική βιομηχανία, τα οφέλη της φυτικής διατροφής και η βιώσιμη μόδα πρόκειται να εξεταστούν σε μία σειρά πάνελ συζητήσεων.

Επίσης, το «Overheated» υπόσχεται ευκαιρίες δράσης για το κλίμα και θα περιλαμβάνει επίσης ζωντανές εμφανίσεις από τραγουδιστές και προβολές του ντοκιμαντέρ «Overheated», στο οποίο εμφανίζονται ο Yungblud, η Emily Eavis, συνδιοργανώτρια του μουσικού φεστιβάλ «Glastonbury» και η Girl In Red.

Η Billie Eilish και ο αδελφός και συνεργάτης της Finneas πρόκειται να δώσουν ομιλίες κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εκδηλώσεων, στις 10 Ιουνίου, ενώ αναμένεται επίσης να ανακοινωθεί η συμμετοχή ενός κεντρικού ομιλητή για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Music Climate Session» του «Overheated» στις 16 Ιουνίου θα τραγουδήσει ζωντανά η Sigrid.

Όλα τα κέρδη από τις πωλήσεις εισιτηρίων για το «Overheated» θα διατεθούν στις οργανώσεις Support + Feed και REVERB.

Η Maggie Baird, μητέρα της Billie Eilish και του Finness και ιδρύτρια της Support + Feed, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο Λονδίνο και που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνδεθούμε και να συζητήσουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αναλάβουμε δράση για την άμβλυνση της κλιματικής κρίσης».

Ο Adam Gardner, συνιδρυτής της REVERB, πρόσθεσε: «Βασιζόμενοι στο έργο μας για τη βιωσιμότητα στην παγκόσμια περιοδεία της Billie, καθώς κινητοποιούμε τους θαυμαστές στις συναυλίες της να αναλάβουν δράση για το κλίμα, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δώσουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να προβούν σε σημαντικές δράσεις για το κλίμα και που θα κινητοποιήσουμε τη μουσική βιομηχανία να κάνει περισσότερα μέσω του “Overheated”».