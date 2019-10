Η παρθενική εμφάνιση της Billie Eilish στο «Saturday Night Live».

Η 45η σεζόν του «Saturday Night Live» έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου στο NBC, με πρώτη καλεσμένη της χρονιάς την Billie Eilish.

Οικοδεσπότης ήταν ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Woody Harrelson.

Η Billie Eilish πραγματοποίησε την παρθενική συμμετοχή της στη δημοφιλή εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης που προβάλλεται κάθε Σάββατο και όπως όλοι οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμφανίστηκε στη σκηνή δύο φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Στην πρώτη εμφάνισή της η 17χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε ζωντανά την πλατινένια επιτυχία «bad guy» από το debut album της «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», η οποία έχει κατακτήσει την κορυφή των charts σε διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη.

Η Billie Eilish έκλεψε τις εντυπώσεις τραγουδώντας μέσα σε ένα περιστρεφόμενο σκηνικό που δημιουργούσε στους τηλεθεατές την ψευδαίσθηση ενός περιβάλλοντος έλλειψης βαρύτητας.

Το αποτέλεσμα επετεύχθη με έξυπνη σκηνοθεσία και με την κάμερα να περιστρέφεται ταυτόχρονα με το σκηνικό.

Στη δεύτερη εμφάνισή της η Billie Eilish τραγούδησε το «I Love You», ένα ακόμα τραγούδι από τον παρθενικό δίσκο της, που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου.

Την Billie συνόδευσε ο αδελφός της Finneas O’Connell, μαζί με τον οποίο έγραψε ολόκληρο το διπλά πλατινένιο «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?».