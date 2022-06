Η Billie Eilish παρουσίασε ζωντανά το νέο τραγούδι «TV»

Το τραγούδι της Billie Eilish αναφέρεται στη δίκη του Johnny Depp και της Amber Heard και στην πρόσθεση ανατροπής του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

Η Billie Eilish ερμήνευσε ένα νέο τραγούδι στη συναυλία της στο Μάντσεστερ το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουνίου.

Η αστέρας της pop ξεκίνησε το βρετανικό σκέλος παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour» από το «AO Arena» του Μάντσεστερ και εξέπληξε τους θαυμαστές της παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο και ακυκλοφόρητο τραγούδι που φέρεται να έχει τον τίτλο «TV».

Η Billie Eilish, η οποία είχε μαζί της στη σκηνή τον αδελφό της και συνεργάτη της Finneas, είπε στο κοινό: «Έχουμε να παίξουμε ένα νέο τραγούδι ζωντανά πριν αυτό κυκλοφορήσει από το 2017 ή το 2018.

«Αυτό είναι ένα τραγούδι που μόλις γράψαμε και θέλαμε απλά να το παίξουμε για εσάς», πρόσθεσε πριν ξεκινήσει τη σιγανή μπαλάντα.

Στο μελαγχολικό κομμάτι η Billie Eilish τραγουδάει με τον χαρακτηριστικό ψίθυρό της:

«Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή / Θέλω μόνο να δω τηλεόραση / Θα μείνω στην πισίνα και θα πνιγώ / Για να μην χρειάζεται να σε βλέπω να φεύγεις / Θα βάλω το Survivor μόνο και μόνο για να δω κάποιον να υποφέρει / Ίσως θα έπρεπε να κοιμηθώ λίγο / Να βουλιάξω στον καναπέ ενώ όλοι προδίδουμε ο ένας τον άλλον… Ποιο είναι το νόημα του οτιδήποτε; / Όλοι οι φίλοι μου λείπουν πάλι / Αυτό συμβαίνει όταν ερωτεύεσαι».

Σε ένα άλλο σημείο του τραγουδιού, η Billie Eilish αναφέρεται σε πρόσφατα γεγονότα της επικαιρότητας όπως η δίκη μεταξύ του Johnny Depp και της Amber Heard και την προσπάθεια ανατροπής των δικαιωμάτων στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

«Το διαδίκτυο έχει τρελαθεί παρακολουθώντας κινηματογραφικούς αστέρες σε δίκη / ενώ ανατρέπουν την απόφαση στην υπόθεση Roe v. Wade», τραγουδά, πριν ολοκληρώσει το τραγούδι με το επαναλαμβανόμενο outro: «Ίσως εγώ, ίσως εγώ, ίσως εγώ είμαι το πρόβλημα».

Η Billie Eilish θα δώσει άλλη μία συναυλία στο Μάντσεστερ απόψε, 8 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν τρεις συνεχόμενες συναυλίες στο «O2 Arena» του Λονδίνου στις 10, 11 και 12 Ιουνίου.

Η 20χρονη τραγουδίστρια θα διοργανώσει παράλληλα με τις συναυλίες της στο «O2 Arena» ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή με τίτλο «Overheated».

Το συνέδριο, το οποίο θα λάβει χώρα στις 10-12, 16 και 25-26 Ιουνίου, θα φιλοξενήσει μουσικούς, ακτιβιστές για το κλίμα και σχεδιαστές οι οποίοι θα συζητήσουν για την κλιματική κρίση και το έργο που επιτελούν για να κάνουν τη διαφορά.

Δείτε την Billie Eilish να τραγουδά ζωντανά το «TV»: