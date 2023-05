Billie Eilish: Παγκόσμια συναυλία για το κλίμα στο Παρίσι – Σε ζωντανή μετάδοση

Η συναυλία θα μεταδοθεί δωρεάν μέσω livestream.

Η Billie Eilish θα λάβει μέρος σε μία παγκόσμια συναυλία για το κλίμα στο Παρίσι.

Η Global Citizen ανακοίνωσε ότι στις 22 Ιουνίου θα διοργανώσει μία νέα τρίωρη συναυλία με τίτλο «Power Our Planet: Live in Paris» στην οποία οι Billie Eilish, H.E.R., Lenny Kravitz, Jon Batiste, Ben Harper, Finneas και Mosimann θα εμφανιστούν ζωντανά στο Πεδίον του Άρεως (Champ de Mars) στο Παρίσι, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Η συναυλία θα έχει δωρεάν είσοδο και θα πραγματοποιηθεί με στόχο την ευαισθητοποίηση των παγκόσμιων ηγετών και του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ακραίας φτώχειας.

Ο Lenny Kravitz είπε: «Η επόμενη γενιά κληρονομεί έναν πλανήτη που καταστρέφεται από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα με τις φωνές και τις πράξεις μας. Ελάτε μαζί μου στις 22 Ιουνίου, από όπου κι αν βρίσκεστε, και αναλάβετε δράση σήμερα για να σώσετε το αύριο».

Το «Power Our Planet: Live in Paris» θα διοργανωθεί σε συνεργασία με την πόλη του Παρισιού και θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσα από τις πλατφόρμες και τα social media της Global Citizen στις 22 Ιουνίου. Η Amazon θα μεταδώσει επίσης τη συναυλία μέσω του Amazon Music στο Twitch.

«Ο κόσμος μας χρειάζεται επείγουσα αλλαγή. Τα ξεπερασμένα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα διαιωνίζουν τις συνθήκες που κρατούν τις ευάλωτες χώρες και τους πολίτες τους παγιδευμένους στον κύκλο της ακραίας φτώχειας», ανέφερε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Global Citizen, Hugh Evans.

«Συγχαίρουμε τον Ajay Banga για τον διορισμό του στη θέση του Προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας, και υπάρχει μία επείγουσα και άμεση ευκαιρία γι’ αυτόν να δείξει ηγεσία που πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος», συνέχισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε έναν κόσμο με περισσότερη αλληλεγγύη. Οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται και ο αριθμός εκείνων που εναποθέτουν την ελπίδα τους στην ειρήνη και την πολυμέρεια θα αυξηθεί μόνο αν εμείς, ως παγκόσμια κοινότητα, δείξουμε ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους».

«Διότι η ανισότητα και η φτώχεια είναι η αιτία των σημερινών και αυριανών πολέμων. Επειδή δεν θα υπάρξει μετάβαση στο κλίμα παγκοσμίως, αν δεν αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα», τόνισε.

«Στα μισά του δρόμου προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό σύμφωνο μεταξύ όλων των χωρών, ώστε ο κόσμος του αύριο να είναι πιο ενωμένος», συπλήρωσε.

Το «Power Our Planet: Live in Paris» ζητά μία «σεισμική αλλαγή» στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα ώστε να δοθεί στα φτωχά και αναπτυσσόμενα έθνη του κόσμου πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται επειγόντως για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στην καθαρή ενέργεια, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους έναντι των φυσικών καταστροφών και να αντιμετωπίσουν τις πιο επείγουσες ανάγκες τους.

Οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι μεγάλες εταιρείες καλούνται να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έχουν ήδη δώσει, ενώ παράλληλα θα αποδεσμεύσουν κονδύλια και θα διαθέσουν «έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση» σε χώρες που έχουν ανάγκη, καθώς και να τις βοηθήσουν να μεταβούν στη χρήση καθαρής ενέργειας.