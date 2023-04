Η Billie Eilish μετατρέπεται σε animation στο συναρπαστικό video του «Oxytocin»

Το video του «Oxytocin» είναι ένα υβρίδιο κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης.

Η Billie Eillish έδωσε στη δημοσιότητα την εκτέλεση του «Oxytocin» από την επερχόμενη συναυλιακή ταινία της «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles».

Καθώς η ταινία είναι ένα υβρίδιο κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης, το μουσικό βίντεο ξεκινά με μια animated εκδοχή της Billie Eilish να οδηγεί μια Porsche.

Όταν το βίντεο περνάει στην πραγματική Billie, η τραγουδίστρια της pop αποπνέει μία μοντέρνα gothic διάθεση καθώς χορεύει και τραγουδάει ανάμεσα σε στροβοσκοπικά φώτα που αναβοσβήνουν.

«Θέλω να σου κάνω κακά πράγματα», φωνάζει, ενώ χαϊδεύει το πρόσωπό της και χοροπηδάει, όπως είναι γνωστό ότι συνηθίζει να κάνει επί σκηνής.

«Το ‘Oxytocin’ είναι ένα διασκεδαστικό κομμάτι», είπε η Billie Eilish στο Spotify. «Είναι ίσως ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είχαμε όλα αυτά τα τραγούδια και σκεφτόμουν ότι το μόνο πράγμα που μας λείπει είναι το τραγούδι που σκοπίμως θα ήταν τρελό σε ζωντανή εκτέλεση. Και κάναμε το “Oxytocin”», εξήγησε.

«Ω, Θεέ μου, ήταν το πιο ικανοποιητικό πράγμα στον κόσμο. Σηκωνόμασταν και χοροπηδούσαμε και είδαμε τι φαινόταν σωστό. Επίσης βίωνα τρελά συναισθήματα εκείνη την περίοδο. Μπορείς να το καταλάβεις αν ακούσεις τους στίχους», πρόσθεσε.

Ο τίτλος «Oxytocin» (οξυτοκίνη) αναφέρεται στην ομώνυμη ορμόνη που δρα ως νευροδιαβιβαστής και εμπλέκεται σε πολλές κοινωνικές συμπεριφορές και συναισθηματικές και φυσικές επιδράσεις στο σώμα.

Η οξυτοκίνη αποκαλείται μερικές φορές «ορμόνη της αγάπης» επειδή η παραγωγή της ενισχύεται από τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.

Η εκτέλεση του «Oxytocin» αποτελεί την πρώτη εκτενή πρόγευση από τη συναυλιακή ταινία «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles» της Billie Eilish Που θα κάνει πρεμιέρα στο DIsney+ την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας, η Billie Eilish θα ερμηνεύσει από την εμβληματική σκηνή του «Hollywood Bowl» όλα τα τραγούδια της νέας δισκογραφικής δουλειάς της «Happier Than Ever» με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στο άλμπουμ.

Σε σκηνοθεσία του Robert Rodriguez και του βραβευμένου με Όσκαρ Patrick Osborne, η ταινία θα συνδυάσει ζωντανές εικόνες με στοιχεία κινουμένων σχεδίων, μεταφέροντας τους θεατές σε ένα ονειρικό ταξίδι στην γενέτειρα της Billie Eilish, το Λος Άντζελες και τα πιο εμβληματικά τοπία του.

Στο «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles» συμμετέχουν επίσης ο FINENAS, η Παιδική Χορωδία του Λος Άντζελες, η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, υπό τη διεύθυνση του Gustavo Dudamel και ο Βραζιλιάνος κιθαρίστας Romero Lubambo, ενώ ο David Campbell θα αναλάβει τις ορχηστρικές ενορχηστρώσεις.