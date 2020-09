Billie Eilish: Εκφράζει την οργή της για τα πάρτι – εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού

Η Billie Eilish εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τα πάρτι των Αμερικανών influencers που έγιναν εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στις ιστορίες του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, η τραγουδίστρια εγκάλεσε τους ανθρώπους που συνωστίζονται σε πάρτι εν μέσω της πανδημίας, αγνοώντας τις υγειονομικές συστάσεις των ειδικών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.

«Είναι αστείο που δεν έχω αγκαλιάσει τους καλύτερους φίλους μου εδώ και έξι μήνες και όλοι εσείς είστε έξω εκεί και διασκεδάζετε», είπε η Billie Eilish, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο που είχε μεγεθύνει τα χείλη της.

Αφού έκλεισε το φίλτρο,επανέλαβε ανέκφραστη: «Είναι αστείο…».

Billie Eilish CALLS OUT INFLUENCERS Going To Parties. She says she hasn’t hugged her best friends in 6 months.

Senior Celebrity Correspondent Cindy Barrett says “Someone please translate this for numbskull influencers who don’t understand.”

What are your thoughts? pic.twitter.com/BVOERgNL60

— Def Noodles (@defnoodles) September 15, 2020