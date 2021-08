Η Billie Eilish λέει ότι όλα τα τραγούδια του «Happier Than Ever» θα αποκτήσουν music video

Τα 16 τραγούδια του νέου άλμπουμ της Billie Eilish θα συνοδευθούν από τα δικά τους μουσικά βίντεο.

Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της «Happier Than Ever» είναι, στην πραγματικότητα, ένα visual album.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τραγούδια του άλμπουμ θα αποκτήσουν τα δικά τους μουσικά βίντεο μέσα στους επόμενους μήνες. Την πληροφορία αποκάλυψε η ίδια η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής μετάδοσης που έκανε μέσω Instagram.

Όταν ρωτήθηκε ποιο θα είναι το επόμενο music video του «Happier Than Ever», η Billie Eilish παραδέχτηκε ότι δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη απάντηση, δηλώνοντας ότι, καθώς όλα τα τραγούδια του άλμπουμ αναμένεται ντυθούν με εικόνα, σκέφτεται ακόμη την καλύτερη στρατηγική για να πει αυτή την ιστορία.

«Δεν ξέρω τι να κάνω στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τελευταίο music video που κυκλοφόρησε η Billie Eilish ήταν για το ομότιτλο τραγούδι του «Happier Than Ever», το οποίο έκανε πρεμιέρα στα τέλη του Ιουλίου μαζί με την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το video του «Happier Than Ever» αποτελεί μια ανοιχτή επιστολή προς μια παλιά και τοξική σχέση, ενώ το ομώνυμο άλμπουμ επεκτείνει αυτά τα μελαγχολικά και μινιμαλιστικά στοιχεία σε καινοτόμα pop τραγούδια.

Οι θαυμαστές της Billie Eilish θα απολαύσουν πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από την αγαπημένη τους τραγουδίστρια, καθώς εκτός από την οπτικοποίηση ολόκληρου του άλμπουμ, στις 3 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ η συναυλιακή ταινία «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles».

Ενώ το setlist παραμένει μυστήριο, η 19χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται στο νεότερο trailer του concert film μπροστά από ένα μικρόφωνο και τραγουδά το «Oxytocin», το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ της.

Το Disney+ έχει κεντρίσει την περιέργεια του φανατικού κοινού της Billie Eilish και, κάθε εβδομάδα, μοιράζεται ένα νέο απόσπασμα από το «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles».