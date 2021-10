Η Billie Eilish θα γίνει ο νεαρότερος καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί ως επικεφαλής στο «Glastonbury»

Η Billie Eilish θα γίνει ο νεαρότερος καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί ως επικεφαλής στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ του «Glastonbury».

Η 19χρονη τραγουδίστρια της pop προανήγγειλε τη συμμετοχή της στο παγκοσμίου φήμης μουσικό υπερθέαμα που διοργανώνεται στο Somerset της νοτιοδυτικής Αγγλίας δημοσιεύοντας στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μία selfie φωτογραφία της την οποία φορούσε ένα φούτερ με την επιγραφή «Glastonbury Festival, Worthy Farm» και φούντωσε τις φήμες προσθέτοντας το σχόλιο «2022».

Οι διοργανωτές του Glastonbury, Emily και Michael Eavis, επιβεβαίωσαν επίσημα ότι η Billie Eilish θα ανέβει στo «Pyramid Stage» του «Glastonbury» την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι η Billie Eilish θα είναι headliner του Pyramid Stage το βράδυ της Παρασκευής στο Glastonbury 2022 για να γίνει ο νεαρότερος σόλο επικεφαλής του φεστιβάλ στην ιστορία», αναφέρεται σε ανάρτηση του «Glastonbury» στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Billie Eilish (γενν. στις 18 Δεκεμβρίου 2021) θα είναι 20 ετών και έξι μηνών την ημέρα που θα ηγηθεί του προγράμματος του Glastonbury 2022.

Αυτή θα είναι επίσης η πρώτη εμφάνιση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας ως επικεφαλής σε φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

We are very excited to confirm that @billieeilish will headline the Pyramid Stage on the Friday night at Glastonbury 2022, to become the Festival's youngest ever solo headliner. This will be her first UK festival headline performance. pic.twitter.com/k307gNKyAU

