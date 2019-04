Μία ειλικρινής εξομολόγηση από την Billie Eilish.

Η Billie Eilish ήταν καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «The Ellen Show» της Ellen DeGeneres, όπου μίλησε ανοιχτά για το σύνδρομο Τουρέτ (Tourette) με το οποίο έχει διαγνωστεί.

Η 17χρονη τραγουδίστρια – τραγουδοποιός παραδέχθηκε πως η αποκάλυψη της διαταραχής έκανε πιο ισχυρούς τους δεσμούς με τους θαυμαστές της, πολλοί εκ των οποίων πάσχουν από το ίδιο σύνδρομο.

Η Billie Eilish εκμυστηρεύτηκε στην Ellen DeGeneres ότι δεν είχε αποκαλύψει από την αρχή πως ζει με το σύνδρομο Τουρέτ, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλά κινητικά και τουλάχιστον ένα φωνητικό τικ, επειδή δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία να αναρωτιέται τι σκέφτεται ο κόσμος για εκείνη.

«Δεν είναι τίποτα διαφορετικό», σχολίασε η νεαρή τραγουδίστρια, η οποία διαγνώστηκε με το σύνδρομο Tourette στην ηλικία των 11 ετών. «Δεν είπα ποτέ τίποτα γιατί δεν ήθελα να καθορίσει ποια ήμουν. Δεν ήθελα να λένε: “Η Βillie Εilish, η καλλιτέχνιδα με το Τουρέτ, είναι στην Ellen.”»

Η Eilish σημείωσε ότι έχει βρει διάφορους τρόπους για να σταματά τα συμπτώματα και περιέγραψε την ιστορία μίας μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης στην οποία τα τικ της παρερμηνεύθηκαν ως κωμικές κινήσεις.

«Έχω μάθει επίσης ότι πολλοί από τους οπαδούς μου το έχουν (το σύνδρομο), κάτι που με έκανε να αισθάνομαι πιο οικεία με το να το λέω. Αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια σύνδεση εκεί. Το ένιωσα όταν είπα “ω Θεέ μου, το είχα πάντα”», ανέφερε.

Η Ellen DeGeneres πήρε το λόγο και είπε στην ανερχόμενη τραγουδίστρια: «Νομίζω ότι είναι καλό… Είμαι βέβαιη ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν. Κοίταξε πού βρίσκεσαι και δες τι έχεις επιτύχει.»

Επιστέγασμα των επιτυχημένων πρώτων βημάτων της Billie Eilish στη δισκογραφία είναι η πρόσφατη κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, με τίτλο «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», για το οποίο έχουν γραφτεί ύμνοι από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.