Billie Eilish, Lizzo, Aerosmith, Gwen Stefani & Blake Shelton στη σκηνή των Grammy

Η Ακαδημία Ηχογράφησης έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν ζωντανά σε μερικές ημέρες στη σκηνή των Βραβείων Grammy.

Η Lizzo και η Billie Eilish, οι οποίες προτείνονται φέτος για πρώτη φορά στην καριέρα τους για βραβείο Grammy και κυριαρχούν μάλιστα στην κορυφή των υποψηφιοτήτων, πρόκειται να κάνουν το ντεμπούτο τους στη σκηνή της διοργάνωσης.

Η Lizzo έχει αποσπάσει οκτώ υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη για το 2020. Η Billie Eilish ακολουθεί με έξι υποψηφιότητες, όσες διαθέτει και ο Lil Nas X.

Τόσο η Lizzo όσο και η Billie Eilish διαγωνίζονται για τα σημαντικότερα βραβεία των Grammy και αναμετριούνται σε κατηγορίες όπως η «Ηχογράφηση της Χρονιάς», το «Τραγούδι της Χρονιάς» και το «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Οι θρυλικοί Aerosmith θα πραγματοποιήσουν μία θριαμβευτική επάνοδο στη σκηνή των Βραβείων Grammy, σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη διοργάνωση, το 1991.

Εκτός από μία εκρηκτική εμφάνιση με επιτυχίες από το σύνολο της σταδιοδρομίας τους, τα μέλη του εμβληματικού γκρουπ θα τιμηθούν ως τα «Πρόσωπα της Χρονιάς» του οργανισμού MusicCares για το 2020, προς αναγνώριση του αξιόλογου φιλανθρωπικού έργου της και της αδιαμφισβήτητης επιρροής τους στη μουσική ιστορία.

Όλα αυτά τα χρόνια οι Aerosmith έχουν δείξει την υποστήριξή τους σε πολυάριθμες φιλανθρωπικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος Janie’s Fund που έχει δημιουργήσει ο frontman της μπάντας, Steve Tyler.

2020 @MusiCares Person of the Year @Aerosmith are set to take the stage at Music's Biggest Night! 🎶 You don’t want to miss their performance—it’s going to be legendary. 🎸 https://t.co/m7vxsM3Jfh ✨ #GRAMMYs #UnexpectEverything pic.twitter.com/nTMGQ1UY9I

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 8, 2020