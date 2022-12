Billie Eilish Live at The O2: Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα στους κινηματογράφους

Η Billie Eilish έρχεται στους κινηματογράφους για μία νύχτα μόνο.

Η Billie Eilish κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο ένα οπτικοακουστικό ντοκουμέντο της τρομερής ζωντανής σκηνικής παρουσίας της.

Για ένα μόνο βράδυ, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, οι θαυμαστές της θα μπορέσουν να ζήσουν την εμπειρία του «Billie Eilish Live at The O2 (Extended Cut)», την εκπληκτική ζωντανή συναυλιακή ταινία που μαγνητοσκοπήθηκε στο The O2 του Λονδίνου σε κινηματογραφικό 4K με ήχο Dolby Atmos (όπου διατίθεται).

Η ακυκλοφόρητη έκδοση Extended Cut αυτής της συναρπαστικής συναυλιακής ταινίας προσκαλεί τους θεατές σε ένα οπτικά συναρπαστικό ταξίδι, από την αρχή μέχρι το τέλος, στην καρδιά της περιοδείας «Happier Than Ever, The World Tour» της Billie Eilish.

Η πώληση των εισιτηρίων για το «Billie Eilish Live at The O2 (Extended Cut)» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση BillieAtTheO2.com για αγορά εισιτηρίων και τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με τους ελληνικούς κινηματογράφους που θα συμμετάσχουν στην προβολή της ταινίας.

Η Billie Eilish δήλωσε: «Πάντα ήθελα να κάνω μία μουσική ταινία που να αποτυπώνει πραγματικά την ενέργεια του live show μου. Αυτοί οι τελευταίοι 16 μήνες ήταν τόσο ιδιαίτεροι για εμένα, που κατάφερα να επιστρέψω στις περιοδείες, να κάνω ζωντανές εμφανίσεις και να μοιράζομαι τα δωμάτια με τόσους πολλούς καταπληκτικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

«Αυτή η ταινία είναι μία οπτικοακουστική live εμπειρία και ένα ενθύμιο για όλους μας, που εξυμνεί όλα όσα αγαπώ σε αυτή την περιοδεία, και πάνω απ’ όλα, όλους όσους ήρθαν να με δουν. Αυτό είναι το δικό μου ευχαριστώ», συνέχισε.

Ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing, ανέφερε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την Billie Eilish για πρώτη φορά στους κινηματογράφους παγκοσμίως. Το Extended Cut της εξαιρετικής συναυλιακής ταινίας της “Live at The O2” είναι ένα οπτικοακουστικό θέαμα που φαίνεται και ακούγεται απίστευτο στη μεγάλη οθόνη».

«Το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο θα ενθουσιαστεί που θα βιώσει την ολοκληρωμένη συναυλία ανάμεσα σε άλλους θαυμαστές της», πρόσθεσε.

Αυτό το οπτικοακουστικό υπερθέαμα, σε σκηνοθεσία του Sam Wrench, ο οποίος κατέγραψε τη συναυλία με 20 full-sensor κάμερες με κινηματογραφικό γυαλί, περιλαμβάνει ολόκληρη τη συναυλία, καθώς και προσωπικές και αξέχαστες στιγμές μεταξύ της Billie Eilish και του κοινού της.

Η ταινία, που ξεπερνά σε διάρκεια τα 95 λεπτά, περιλαμβάνει 27 τραγούδια, μεταξύ των οποίων γνωστές επιτυχίες της Billie Eilish και αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών όπως τα «bad guy», «Therefore I Am», «bury a friend», «my future», «Happier Than Ever», «everything i wanted», «Your Power» και πολλά άλλα.

Το «Billie Eilish Live at The O2» μεταδόθηκε αρχικά σε livestreaming στο πλαίσιο της σειράς Apple Music Live και έλαβε πρόσφατα μία υποψηφιότητα για την Καλύτερη Μουσική Ταινία για τα επερχόμενα Βραβεία Grammy 2023.

Τώρα, το «Extended Cut» που περιλαμβάνει έξι ακυκλοφόρητες εκτελέσεις θα προβληθεί αποκλειστικά στους κινηματογράφους για το κοινό σε όλο τον κόσμο.