Η Billie Eilish κυκλοφορεί επίσημα τη διασκευή του «Hotline Bling» του Drake

Η διασκευή είχε συμπεριληφθεί αρχικά σε μία κυκλοφορία για τη Record Store Day του 2018.

Η Billie Eilish κυκλοφόρησε επιτέλους στις υπηρεσίες streaming την πολυαγαπημένη διασκευή της για το «Hotline Bling» του Drake.

Ωστόσο, ενώ η αρχική διασκευή της Billie Eilish ξεπερνά σε διάρκεια τα δύο λεπτά, αυτή η εκδοχή με τον λιτό τίτλο «hotline (edit)» διαρκεί ακριβώς ένα λεπτό.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει μόνο το δεύτερο μισό της αρχικής εκτέλεσης της Billie Eilish, στην οποία την παραγωγή είχε αναλάβει ο αδελφός της και μόνιμος συνεργάτης της, Finneas.

Η διασκευή της Billie Eilish για την επιτυχία του Drake από το 2015 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως B-Side του single της «Party Favor» σε ένα βινύλιο 7 ιντσών για τη Record Store Day του 2018.

Η Billie Eilish ηχογράφησε μία εντελώς νέα εκδοχή του «Hotline Bling», όπου επιβράδυνε τον ρυθμό και πρόσθεσε γιουκαλίλι και συνθεσάιζερ, αλλάζοντας ολοκληρωτικά το ύφος του τραγουδιού.

Οι θαυμαστές της θυμούνται να ακούνε τη διασκευή ζωντανά ήδη από το 2017, όταν η Billie Eilish συνήθιζε να τραγουδάει ένα μέρος του «Hotline Bling» για να περάσει στο «Party Favor».

Τον Ιούνιο του 2018 ανάρτησε τη διασκευή της στη σελίδα της στο Soundcloud, αλλά δεν ήταν διαθέσιμη για streaming σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Spotify και το Apple Music.

Η διασκευή του το «Hotline Bling» από την Billie Eilish έχει αποκτήσει μεγάλη επιτυχία το τελευταίο διάστημα στο TikTok μέσα από ένα απόσπασμα με την ορχηστρική γέφυρα του τραγουδιού.

Η έκδοση διάρκειας ενός λεπτού, «hotline (edit)», περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τμήμα που έχει γίνει viral στο TikTok και το ρεφρέν που ακολουθεί.

Τον Απρίλιο, η Billie Eilish συμμετείχε στο νέο τραγούδι «Never Felt So Alone» του Labrinth.

Μία προγενέστερη εκδοχή του τραγουδιού είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά πέρυσι στη σειρά «Euphoria» του HBO, στην οποία ο Labrinth επιμελείται τη μουσική επένδυση και τα τραγούδια.

Τον περασμένο μήνα, η Billie Eilish έκανε επίσης μία εμφάνιση – έκπληξη στο πρόγραμμα του Labrinth στο Coachella για να τραγουδήσουν για πρώτη φορά ζωντανά το «Never Felt So Alone», ανταποδίδοντας τη χάρη από τον Δεκέμβριο, όταν ο Labrinth εμφανίστηκε σε μια συναυλία της τραγουδίστριας στο Kia Forum του Λος Άντζελες.