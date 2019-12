Billie Eilish: «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στα πρώτα Apple Music Awards

Τρία βραβεία απονέμονται στην Billie Eilish στο πλαίσιο των νεοσύστατων Apple Music Awards.

Τα πρώτα Apple Music Awards θα αποτελέσουν μία γιορτή των καλύτερων και πιο τολμηρών καλλιτεχνών του 2019, όπως και της τεράστιας επίδρασης που άσκησαν στην παγκόσμια κουλτούρα τη φετινή χρονιά.

Τα Apple Music Awards θα τιμήσουν τα επιτεύγματα στη μουσική σε πέντε ξεχωριστές κατηγορίες. Οι νικητές επιλέχθηκαν μέσω διαδικασίας που αντικατοπτρίζει την άποψη των συντακτών του Apple Music σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των χρηστών της υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλη νικήτρια των πρώτων Apple Music Awards είναι η Billie Eilish, στην οποία θα απονεμηθούν συνολικά τρία βραβεία.

Η Billie Eilish θα γιορτάσει το γεγονός με μία μοναδική εμφάνιση την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στο «Steve Jobs Theater», στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Apple στο Cupertino της Καλιφόρνιας.

Το Apple Music ανακηρύσσει «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» την Billie Eilish, αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα του ήχου και της προσωπικότητά της που την ανέδειξαν σε φαινόμενο παγκοσμίων διαστάσεων.

Επίσης ο παρθενικός δίσκος της Eilish με τίτλο «WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» θα βραβευθεί ως το «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το Apple Music, αλλά και ως το άλμπουμ με τις περισσότερες αναπαραγωγές στην πλατφόρμα για το 2019, έχοντας ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams.

Η Billie EIlish έγραψε και έκανε τη παραγωγή του «WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» μαζί με τον αδελφό της FINNEAS. Τα δύο αδέλφια θα τιμηθούν επιπλέον με το βραβείο «Δημιουργός της Χρονιάς» των Apple Music Awards.

«Τεράστιες στιγμές… που πρόκειται να γίνουν ιστορικές για τη ζωή σου. Έτσι το 2019 ήταν ένα μεγάλο δώρο γενεθλίων», λέει η Billie Eilish για τη βράβευσή της.