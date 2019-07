Φήμες υποστηρίζουν ότι η Billie Eilish έχει ετοιμάσει μαζί με τον Justin Bieber το remix του «Bad Guy».

Η Billie Eilish διαψεύδει τις φήμες που ισχυρίζονται ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει απροειδοποίητα ένα καινούργιο άλμπουμ το επόμενο διάστημα, όμως επιβεβαιώνει ότι έχει ετοιμάσει κάποια άλλη έκπληξη.

Η 17χρονη έκανε την Τρίτη 9 Ιουλίου μία σειρά αναρτήσεων στα stories του λογαριασμού της στο Instagram, τις οποίες ξεκίνησε δίνοντας απάντηση στα σενάρια για το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της.

«Οι βλακείες για το νέο άλμπουμ είναι ψέματα, αλλά ίσως έχω κάτι για εσάς», έγραψε.

Στη συνέχεια η Billie Eilish μοιράστηκε μοιράστηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με φτερά αγγέλου και μαύρα μάτια και αμέσως μετά δημοσίευσε ένα κομμάτι από τους στίχους του τραγουδιού «All The Good Girls Go To Hell» που συμπεριλαμβάνεται στον παρθενικό δίσκο της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Αν και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής δηλώνουν ότι η νεαρή anti – pop star γυρίζει το video clip για το «All The Good Girls Go To Hell», υπάρχουν κάποιοι θαυμαστές της που δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Σύμφωνα με μία θεωρία η Billie Eilish σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα remix της επιτυχίας της «Bad Guy» με τη συμμετοχή του Justin Bieber.

Τις φήμες φούντωσε ο Καναδός αστέρας της pop γράφοντας στο Twitter απλώς τη λέξη «Remix», αλλά και ο αδελφός και παραγωγός της Eilish, ο Finneas, ο οποίος κοινοποίησε την ανάρτηση του Bieber.

Διάφορες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό η συνεργασία των δύο τραγουδιστών να κυκλοφορήσει εντός της εβδομάδας, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να ακολουθήσει μελλοντικά και το video clip του «All The Good Girls Go To Hell».