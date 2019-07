Δύο pop είδωλα ενώνουν τις φωνές τους.

Η Billie Eilish και ο Justin Bieber επιβεβαιώνουν τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών και συμπράττουν σε ένα ολοκαίνουργιο remix για την επιτυχία «bad guy», που κυκλοφορεί από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music.

Η αρχική έκδοση του «bad guy» συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Billie Eilish, το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου και κατέκτησε την κορυφή σε πλήθος χωρών.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας, παραμένοντας επί δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του IFPI Chart που καταγράφει τις φυσικές πωλήσεις δίσκων στη χώρα μας.

Ανάλογη εντυπωσιακή πορεία έχει διαγράψει διεθνώς και το single «bad guy», η μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία της Billie Eilish μέχρι σήμερα, τόσο από άποψη προβολών και streams στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και από άποψη της κυριαρχίας του στα charts.

Το «bad guy» έχει διανύσει 9 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα και έχει φτάσει έως το Νο. 7 της κατάταξης.

Η συνάντηση με τον Justin Bieber για το remix του «bad guy» φαίνεται πως είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για την Billie Eilish, η οποία έχει υπάρξει σε μικρότερη ηλικία μεγάλη θαυμάστρια του 25χρονου pop star.

Η αγάπη της για τον Καναδό τραγουδιστή αποδεικνύεται από το εξώφυλλο της συνεργασίας τους: Μία παλαιότερη φωτογραφία της Billie Eilish στο παιδικό δωμάτιο της που είναι διακοσμημένο με πολλές αφίσες του Justin Bieber.