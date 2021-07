Billie Eilish: Το άλμπουμ «Happier Than Ever» σημείωσε ρεκόρ πριν κυκλοφορήσει

Η ανυπομονησία των θαυμαστών της Billie Eilish έχει φτάσει στα ύψη.

Η Billie Eilish σημείωσε για ακόμα μια φορά το ρεκόρ για το άλμπουμ με τα περισσότερα pre-adds στα χρονικά του Apple Music.

Η 19χρονη τραγουδίστρια είχε καταρρίψει για πρώτη φορά το ρεκόρ το 2019 με το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», ενώ τα ηνία για το άλμπουμ με τα περισσότερα pre-adds στο Apple Music πήρε το 2020 το «After Hours» του The Weeknd.

Η Billie Eilish γράφει ξανά ιστορία χάρη στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της «Happier Than Ever».

Σύμφωνα με το Apple Music, το «Happier Than Ever» μετρά πάνω από 1.028.000 pre-adds στην πλατφόρμα ενόψει της πολυαναμενόμενης κυκλοφορίας του.

Η pop star σχολίασε το επίτευγμα μιλώντας στον Zane Lowe του Apple Music.

«Αυτό είναι τρελό. Πω πω, είναι τρελό. Ελπίζω να μην απογοητεύσει», προσθέτει το άλμπουμ», είπε και εξέφρασε την ελπίδα της ότι οι θαυμαστές της θα καταλάβουν πως εξακολουθεί να είναι «δική τους».

«Νομίζω ότι το δύσκολο είναι ότι δεν έχουμε κάνει συναυλίες. Δεν είχα τρόπο να τους αποδείξω ότι είμαι ακόμα δική τους. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο και ότι τους έκανε να τρελαθούν και το καταλαβαίνω εντελώς. Και νιώθω το ίδιο. Με έκανε κι εμένα να τρελαθώ», εξήγησε στον Zane Lowe.

Το άλμπουμ «Happier Than Ever» της Billie Eilish θα κυκλοφορήσει από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music την Παρασκευή 30 Ιουλίου.