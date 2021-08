Billie Eilish: Το νέο άλμπουμ «Happier Than Ever» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200

Το «Happier Than Ever» χαρίζει στην Billie Eilish άλλη μία πρωτιά.

Η Billie Eilish κερδίζει το δεύτερη πρωτιά της στο Billboard 200, καθώς το νέο άλμπουμ της «Happier Than Ever» κάνει ντεμπούτο στην κορυφή της λίστας με πωλήσεις ισοδύναμες των 238.000 άλμπουμ.

Το «Happier Than Ever», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music στις 30 Ιουλίου, σημείωσε την πέμπτη καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2021. Την καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις της χρονιάς πραγματοποίησε το «Sour» της Olivia Rodrigo, το οποίο έκανε είσοδο στο Νο. 1 με 295.000 μονάδες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της MRC Data από το σύνολο των 238.000 πωλήσεων του «Happier Than Ever», οι 153.000 αφορούν καθαρές (φυσικές και ψηφιακές) πωλήσεις albums, αποτελώντας επίσης το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της εβδομάδας στις ΗΠΑ, ενώ 84.000 μονάδες αντιστοιχούν σε 113,87 εκατομμύρια on-demand streams των 16 τραγουδιών του άλμπουμ.

Τέλος λίγο υψηλότερες από 1.000 ήταν οι πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ.

Η πρώτη εβδομάδα του «Happier Than Ever» στηρίχθηκε από ισχυρές πωλήσεις, με τις 153.000 καθαρές πωλήσεις albums να αποτελούν την τρίτη καλύτερη εβδομάδα σε καθαρές πωλήσεις για το 2021.

Από τις 153.000 καθαρές πωλήσεις του «Happier Than Ever» σε όλες τις μορφές του, οι φυσικές πωλήσεις περιλαμβάνουν 129.000 αντίτυπα, με το εντυπωσιακό ποσό των 73.000 πωλήσεις σε βινύλιο (η δεύτερη καλύτερη εβδομάδα για το 2021), 46.000 σε CD και σχεδόν 10.000 σε κασέτα και 24.000 πωλήσεις μέσω ψηφιακού download.

Το «Billboard» σημειώνει ότι οι πωλήσεις βινυλίου του νέου άλμπουμ της Billie Eilish ήταν τόσο υψηλές που αρκούσαν για να κάνει το «Happier Than Ever» ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα, καθώς στο No. 2 της γενικής κατάταξης βρίσκεται το «F*ck Love (Over You)» του The Kid LAROI με 65.000 μονάδες.

Το «Happier Than Ever» είναι το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Billie Eilish και διαδέχεται το ντεμπούτο της με το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» του 2019, το οποίο έκανε επίσης ντεμπούτο στο Νο. 1 και παρέμεινε συνολικά τρεις μη συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ολοκλήρωσε το 2019 ως το κορυφαίο άλμπουμ του Billboard 200 και κέρδισε το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Billboard Music Award για το Κορυφαίο Άλμπουμ του Billboard 200. Μέχρι στιγμής, το πρώτο άλμπουμ της Billie Eilish μετρά λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια πωλήσεις στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε καθαρές πωλήσεις albums.