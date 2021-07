Billie Eilish: Το νέο άλμπουμ «Happier Than Ever» κυκλοφορεί – Ακούστε το ολόκληρο

Η Billie Eilish δηλώνει «πιο ευτυχισμένη από ποτέ» στο νέο άλμπουμ της.

Η Billie Eilish κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της «Happier Than Ever».

Δύο χρόνια μετά το πολυβραβευμένο άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», η Billie Eilish ακολουθεί την ίδια τακτική που τη χάρισε επτά βραβεία Grammy και την καθιέρωσε ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο τοπίο της pop μουσικής, αλλά και η φωνή μίας ολόκληρης γενιάς.

Η 19χρονη τραγουδίστρια έχει γράψει όλα τα τραγούδια του «Happier Than Ever» μαζί με τον αδελφό της και σταθερό συνοδοιπόρο της σε κάθε μουσικό βήμα της FINNEAS, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης ολόκληρη την παραγωγή του άλμπουμ.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Billie Eilish επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό της σε κάθε κυκλοφορία της, τόσο μέσω του ήχου της όσο και του στυλ της.

Κάθε ένα από 16 τραγούδια του «Happier Than Ever», από το «Getting Older» που ανοίγει το άλμπουμ έως το «Male Fantasy» με το οποίο ολοκληρώνεται το ταξίδι, είναι διαφορετικά, αλλά όλα το άλμπουμ διατηρεί τη συνοχή του καθώς όλα τα τραγούδια διακρίνονται από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ήχου της Billie Eilish.

Το «Happier Than Ever» αντλεί από τη ζωή της Billie Eilish ιστορίες για τη συναισθηματική κακομεταχείριση, τη μάχη για τον έλεγχο και την έλλειψη εμπιστοσύνης και τις συνυφαίνει τις ζωές ανθρώπων από το περιβάλλον της τραγουδίστριας καθώς με φαντασιώσεις για μυστικά ρομαντικά ραντεβού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Happier Than Ever» κατέρριψε ρεκόρ πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Χάρη στην τεράστια προσμονή των θαυμαστών της Billie Eilish, το «Happier Than Ever» έγινε το το άλμπουμ με τα περισσότερα pre-adds στην ιστορία του Apple Music, ξεπερνώντας τις 1,28 εκατομμύρια αποθηκεύσεις.

Η Billie Eilish αποδεικνύει με το «Happier Than Ever» ότι έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά και λάμπει από αυτοπεποίθηση καθώς αναλογίζεται τις εμπειρίες του παρελθόντος και δανείζεται έμπνευση από κλασικούς καλλιτέχνες όπως οι Julie London, Frank Sinatra και Peggy Lee για να δημιουργήσει ένα άλμπουμ που είναι «διαχρονικό» για εκείνη.

Το άλμπουμ «Happier Than Ever», το οποίο κυκλοφορεί από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music, περιλαμβάνει επίσης τα singles «My Future» και «Therefore I Am» που κυκλοφόρησαν το 2020, όπως και τα πιο πρόσφατα «Your Power», «Lost Cause» και «NDA».

