Η Billie Eilish γιορτάζει το τέλος της περιοδείας «Happier Than Ever» με livestream συναυλία

Η παγκόσμια περιοδεία «Happier Than Ever» της Billie Eilish ολοκληρώνεται μετά από σχεδόν οκτώ μήνες συναυλιών.

Η Billie Eilish θα γιορτάσει το τέλος της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour» με ένα ξεχωριστό livestream της συναυλίας της στο O2 Arena του Λονδίνου αποκλειστικά μέσω του Apple Music.

Η συναυλία θα μεταδοθεί σε Σάββατο 1 Οκτωβρίου στις 05:00 ώρα Ελλάδας και θα είναι διαθέσιμη στη συνέχεια για on-demand προβολή.

Η Billie Eilish ο επόμενος καλλιτέχνης που συμμετέχει στη σειρά ζωντανών εμφανίσεων Apple Music Live του Apple Music, η οποία δίνει στα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής μια παγκόσμια πλατφόρμα για να συνδεθούν με το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το Apple Music Live ξεκίνησε φέτος την άνοιξη και έχει ήδη προσφέρει αποκλειστικές live streaming εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι Harry Styles, Lil Durk, Mary J. Blige και Luke Combs.

Η Billie Eilish ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που φέρνω στο Apple Music Live την παγκόσμια περιοδεία “Happier Than Ever”. Αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου περιοδεία μου και μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία αυτή την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Apple Music. Ανυπομονώ να τη δείτε!».

«Αυτή η συναυλία είναι ένα μεγάλο δώρο για τους θαυμαστές της Billie σε όλο τον κόσμο που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ένα από τα καλύτερα σόου του 2022 και επίσης η τέλεια ευκαιρία να ξαναζήσουν τον ενθουσιασμό όσοι το έχουν παρακολουθήσει», δήλωσε ο Zane Lowe, Συν-Επικεφαλής Σχέσεων με τους Καλλιτέχνες στο Apple Music και παρουσιαστής στο Apple Music 1.

Η Billie Eilish θα ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια της συναυλίας της τραγούδια από το τελευταίο επιτυχημένο άλμπουμ της «Happier Than Ever», καθώς και μια σειρά από αγαπημένα τραγούδια του κοινού, όπως τα «Bad Guy», «Bury A Friend», «Ocean Eyes» και άλλα.

Μετά την ολοκλήρωση της ζωντανής μετάδοσης, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά ολόκληρη τη συναυλία ανά πάσα στιγμή on-demand στο Apple Music και στο Spatial Audio.

Η περιοδεία «Happier Than Ever, The World Tour» της Bilie Eilish θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο Περθ της Αυστραλίας. Η συναυλία που θα μεταδοθεί στο Apple Music είναι μία από τις έξι εμφανίσεις που πραγματοποίησε η τραγουδίστρια στο O2 Arena του Λονδίνου τον Ιούνιο,.

Με αφορμή το livestream, η Billie Eilish συνάντησε τον Zane Lowe και μίλησε μαζί του για την επιστροφή της στις περιοδείες, την έμπνευση του ζωντανού προγράμματός της, τι σημαίνει για εκείνη η εμφάνιση στη σκηνή και όλα όσα μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές από τη συναυλία.

Η συνέντευξη θα δημοσιευθεί στο Apple Music 1 την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ώρα Ελλάδας.