Η Billie Eilish και ο Finneas ζέσταναν καρδιές στο «One World: Together At Home»

Η Billie Eilish ζέστανε τις καρδιές των θεατών.

Αχώριστοι στη μουσική, αχώριστοι και στο «One World: Together At Home» η Billie EIlish και ο Finneas.

Τα δύο ταλαντούχα αδέλφια εμφανίστηκαν μαζί στο πρόγραμμα που ετοίμασαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το κίνημα Global Citizen σε συνεργασία με τη Lady Gaga και προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/09) σε ολόκληρο τον πλανήτη τόσο από την τηλεόραση όσο και από το διαδίκτυο,

Η Billie EIlish χαιρέτησε τους θεατές και εξήγησε γιατί επέλεξε να παρουσιάσει μαζί με τον Finneas τη δική τους εκδοχή για το «Sunny» του Bobby Hebb που κυκλοφόρησε το 1966.

«Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, επέλεξα να τραγουδήσω το “Sunny” του Bobby Hebb. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Πάντα ζέσταινε την καρδιά μου και με έκανε να νιώθω καλά και ήθελα να σας κάνω και εσάς νιώσετε καλά», είπε η 18χρονη τραγουδίστρια.

«Σας στέλνω την αγάπη μου», συνέχισε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές τους για τις δικές μας», πρόσθεσε πριν τραγουδήσει.

Η συναισθηματική ερμηνεία της Billie Eilish έδωσε άλλη διάσταση στους αισιόδοξους στίχους του τραγουδιού: «Sunny, χθες η ζωή μου ήταν γεμάτη βροχή / Sunny, μου χαμογέλασες και πραγματικά απάλυνες τον πόνο / Οι σκοτεινές μέρες έχουν φύγει και οι φωτεινές μέρες είναι εδώ».