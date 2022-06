Η Ακαδημία των Όσκαρ έστειλε συνολικά 397 προσκλήσεις σε νέα μέλη φέτος.

Η Billie Eilish και ο Finneas, οι οποίοι κέρδισαν ένα βραβείο Όσκαρ τον Μάρτιο για το τραγούδι «No Time To Die» από την ομότιτλη ταινία του James Bond, προσκλήθηκαν να γίνουν μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Τα δύο αδέλφια ήταν μεταξύ 12 ατόμων που κλήθηκαν να ενταχθούν στον κλάδο της μουσικής και μεταξύ 397 ατόμων που κλήθηκαν να ενταχθούν στην Ακαδημία σε όλους τους κλάδους.

Η πρόσκληση για ένταξη στην Ακαδημία είναι γενικά ένα προνόμιο που συνεπάγεται η κατάκτηση ενός Όσκαρ.

Η Ariana DeBose, η οποία κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την εμφάνισή της στο «West Side Story», και ο Troy Kotsur, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «CODA», προσκλήθηκαν να ενταχθούν στον κλάδο των ηθοποιών.

Η Ακαδημία σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι «η επιλογή των μελών γίνεται με βάση τα επαγγελματικά προσόντα, ενώ η συνεχής δέσμευση για εκπροσώπηση, συμπερίληψη και ισότητα παραμένει προτεραιότητα».

Η κλάση του 2022 αποτελείται κατά 44% από γυναίκες, το 37% ανήκει σε εθνοτικές/φυλετικές κοινότητες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και το 50% προέρχεται από 53 χώρες και εδάφη εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνεται.

Μεταξύ των προσκεκλημένων υπάρχουν 71 υποψήφιοι για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων 15 νικητών.

Δεκατρείς κλάδοι έλαβαν περισσότερες προσκλήσεις από όσες έλαβε φέτος ο κλάδος της μουσικής. Μόνο τρεις κλάδοι έλαβαν λιγότερες προσκλήσεις.

Ακολουθεί η ανάλυση των κλάδων, με βάση τον αριθμό των προσκλήσεων που στάλθηκαν φέτος:

Ταινίες μικρού μήκους και κινούμενα σχέδια μεγάλου μήκους (41), ντοκιμαντέρ (38), ήχος (32), ηθοποιοί (30), παραγωγοί (30), οπτικά εφέ (28), στελέχη (26), μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις (25), γενικά μέλη (25), σεναριογράφοι (22), σκηνοθέτες (21), σχεδιασμός παραγωγής (16), μακιγιέρ και κομμωτές (13), μοντέρ ταινιών (12), μουσική (12), ενδυματολόγοι (11), κινηματογραφιστές (10) και διευθυντές διανομής (9).

Η Ακαδημία σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι όσοι αποδεχθούν τις προσκλήσεις θα αποτελέσουν τις μοναδικές προσθήκες στα μέλη της το 2022. Εάν κάποιος δεν έλαβε πρόσκληση, δεν υπάρχει μηχανισμός για να υποβάλει αίτηση από μόνος του.

Εάν όλοι όσοι έλαβαν πρόσκληση για το 2022 ενταχθούν στην Ακαδημία, ο συνολικός αριθμός των μελών της (συμπεριλαμβανομένων των ομότιμων μελών) θα ανέλθει σε 10.665 και ο αριθμός των μελών με δικαίωμα ψήφου στα Βραβεία Όσκαρ σε 9.665.

Ακολουθούν τα 12 άτομα που προσκλήθηκαν να ενταχθούν στο μουσικό κλάδο της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών:

• Billie Eilish Baird O’Connell – για το έργο της για την ταινία «No Time to Die»

• Amie Doherty – «Spirit Untamed»

• Lili Haydn – «Strip Down, Rise Up»

• Leo Heiblum – «Maria Full of Grace»

• Natalie Holt – «Fever Dream»

• Nathan Johnson – «Nightmare Alley»

• Jacobo Lieberman – «Maria Full of Grace»

• Ariel Rose Marx – «Shiva Baby»

• Hesham Nazih – «The Guest»

• Finneas O’Connell – «No Time to Die»

• Dan Romer – «Luca»

• Nerida Tyson-Chew – «H Is for Happiness»