Η Billie Eilish και ο Finneas έχουν γράψει «πολλή μουσική» στη διάρκεια της πανδημίας

«Πραγματικά κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε», λέει η Billie Eilish.

Η πανδημία αποδείχθηκε μια δημιουργική περίοδος για την Billie Eilish και τον αδελφό της Finneas.

Τα δύο αδέλφια ήταν καλεσμένοι στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, όπου μίλησαν για το τραγούδι που έγραψαν για τη νέα ταινία «No Time To Die» του James Bond, το θρίαμβό τους στα Βραβεία Grammy και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησαν το χρόνο που τους έδωσε η καραντίνα.

«Έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο την πανδημία. Πραγματικά κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε», ανέφερε η Billie Eilish.

«Έχουμε κάνει πολλή μουσική. Δεν νομίζω ότι θα το είχαμε κάνει διαφορετικά, αν δεν είχαμε αυτόν το χρόνο. Όσο τρομερό κι αν ήταν που συνέβη αυτό στον κόσμο, νομίζω ότι έχει γεννήσει κάποια πράγματα. Είμαστε πραγματικά τυχεροί», συνέχισε.

Αν και κανείς δεν γνωρίζει πόσα από τα τραγούδια που έγραψαν αυτό το διάστημα τα δύο αδέλφια θα δουν το φως της δημοσιότητας, ο Finneas επιβεβαίωσε ότι η φαρέτρα τους είναι γεμάτη: «Γράφουμε πολύ. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό», είπε.

Η Billie Eilish και ο Finneas μίλησαν επίσης για τη μεγάλη βραδιά που έζησαν στα Βραβεία Grammy 2020, τον περασμένο Ιανουάριο, όπου κέρδισαν αθροιστικά έντεκα βραβεία για το άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» της 18χρονης τραγουδίστριας και τα τραγούδια του.

Η pop star παραδέχτηκε στον Jimmy Fallon ότι ήταν «μια από τις καλύτερες νύχτες για μένα» και δήλωσε «ενθουσιασμένη» από την εμπειρία. «Είναι τόσο καταπληκτικό μόνο να είσαι υποψήφιος. Ήμασταν ήδη χαρούμενοι που ήμασταν εκεί», σχολίασε.

Την επόμενη ημέρα μετά το θρίαμβό της στα Βραβεία Grammy, η Billie Eilish δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την – βραβευμένη με 15 Grammy – Alicia Keys, η οποία θέλησε να της δώσε μια συμβουλή: «Μη νιώθεις ντροπή επειδή είσαι φοβερή», της είπε, με την Billie να λάμπει από υπερηφάνεια καθώς εξιστορεί το περιστατικό.

Η Billie Eilish έγινε επίσης τους προηγούμενους μήνες ο νεότερος σε ηλικία καλλιτέχνης που ερμηνεύει ένα τραγούδι για μία από τις ταινίες του James Bond.

Το «No Time To Die» πρόκειται να συνοδεύσει την ομότιτλη ταινία του James Bond, της οποίας η πρεμιέρα αναβλήθηκε για ακόμα μια φορά και πλέον προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2021.

«Ήταν μια τρελή, σουρεαλιστική εμπειρία», σημείωσε η Billie Eilish. «Ήταν απόλυτη φαντασία», είπε τόσο για την αφορμή που της δόθηκε να συμμετάσχει στο franchise του James Bond όσο και να συνεργαστεί με τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Hans Zimmer, ο οποίος πρόσθεσε το άγγιγμά του στην ενορχήστρωση του «No Time To Die».

«Είναι πολύ καλός. Είναι τόσο ευχάριστος», είπε η Eilish για τον Zimmer.

Η Billie Eilish και ο Finneas παρουσίασαν επίσης στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon μια συναισθηματική ζωντανή εκτέλεση του «No Time To Die», επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας James Bond.

Τα δύο αδέλφια μαγνητοσκόπησαν την εμφάνισή τους σε ένα επιβλητικό χώρο, με τα ασπρόμαυρα πλάνα να εντείνουν το μυστήριο της ατμόσφαιρας.