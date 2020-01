Billie Eilish και Finneas συγκλονίζουν με το music video του «Everything I Wanted»

Το music video του «Everything I Wanted» αποδίδει κινηματογραφικά τη συγκλονιστική δύναμη της αδελφικής αγάπης.

Η Billie Eilish και ο Finneas πρωταγωνιστούν σε ένα βαθιά συναισθηματικό music video για το single «Everything I Wanted».

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο music video που σκηνοθετεί η ίδια η Billie Eilish. Η νεαρή Αμερικανίδα έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο της δίνοντας εικόνας στο τραγούδι «xanny» από το άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Το «Everything I Wanted», που κυκλοφορεί από τις Darkroom και Republic Records / Universal Music, είναι μία τρυφερή και συνάμα συγκινητική αφιέρωση της Billie στον αδελφό της, τον Finneas.

«Ο αδελφός μου κι εγώ γράψαμε αυτό το τραγούδι ο ένας για τον άλλον και ήθελα να δημιουργήσω ένα βίντεο που τονίζει πως ανεξάρτητα από ό,τι γίνει, θα είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον για τα πάντα», σχολιάζει η τραγουδίστρια. «Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο σκηνοθετώ εγώ. Δουλέψαμε τόσο σκληρά, για πολλές ώρες αδιάκοπα», συμπληρώνει.

Το άρτια σκηνοθετημένο music video του τραγουδιού αποδίδει με κινηματογραφική αισθητική τη συνταρακτική και μεγαλειώδη δύναμη αυτής της αδελφικής σχέσης.

«Ο Finneas είναι ο αδελφός μου και ο καλύτερος φίλος μου. Ανεξάρτητα από την περίσταση, πάντα έχουμε και πάντα θα είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον», είναι το μήνυμα της Billie με το οποίο ξεκινά το βίντεο.

Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε τα δύο αδέλφια να περιπλανιούνται νύχτα στην Καλιφόρνια με ένα αυτοκίνητο, με την Billie οδηγό και τον Finneas στη θέση του συνοδηγού.

Το music video αποκτά γρήγορα συγκλονιστική τροπή, αφού η Eilish οδηγεί το αυτοκίνητο κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Καθώς βυθίζονται στον ωκεανό και το νερό αρχίζει να γεμίζει με ορμή το αμάξι, τα δύο αδέλφια κρατιούνται σφιχτά από το χέρι με απίστευτη ψυχραιμία για να περάσουν αγαπημένοι τις τελευταίες στιγμές τους.

Μετά την κυκλοφορία του music video για το «Everything I Wanted» ακολουθεί για την Billie Eilish η πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2020.

Το ενδιαφέρον για τους θαυμαστές της pop star δεν επικεντρώνεται μόνο σε όσα ετοιμάζει για το σύντομο show που θα δώσει στη σκηνή των Grammy, αλλά και στα αποτελέσματα της βραδιάς, καθώς η Eilish είναι υποψήφια για έξι βραβεία στη φετινή διοργάνωση.

Η συνέχεια προβλέπεται ακόμα πιο συναρπαστική.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Billie Eilish θα ερμηνεύσει το τραγούδι της νέας ταινίας του James Bond, που έχει τον τίτλο «No Time To Die». Μόλις 18 ετών, η Eilish θα περάσει στην ιστορία ως ο νεότερος σε ηλικία καλλιτέχνης που ερμηνεύει τραγούδι για μία από τις ταινίες του θρυλικού franchise.