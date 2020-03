Η Billie Eilish εξηγεί γιατί οι νέοι πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τα μέτρα περιορισμού

«Δεν αφορά εσάς. Δεν έχει σχέση με το αν θα τύχει να κολλήσετε. Μπορεί να μεταδώσετε τον ιό σε κάποιον πολύ πιο αδύναμο».

Η Billie Eilish θέλησε να επιστήσει την προσοχή των 58 εκατομμυρίων ακολούθων της στο Instagram στην πανδημία του κορονοϊού.

«Το γνωρίζω ότι όλοι είμαστε τρομαγμένοι και ανησυχούμε… Όλοι έχουμε τη γνώμη μας πώς να κρατήσουμε ο ένας τον άλλον ασφαλή, όμως ήθελα να πω στα γρήγορα ότι είναι ένα πραγματικά, πραγματικά πολύ σημαντικό ζήτημα», είπε η 18χρονη τραγουδίστρια σε μία σειρά από βίντεο που ανέβασε στις ιστορίες του λογαριασμού της.

«Δεν είναι αστείο. Γνωρίζω ότι επειδή πολλοί από μας δεν έχουμε δει με τα μάτια μας τι σημαίνει είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι είναι πραγματικό. όμως είναι στα αλήθεια πραγματικό. Έχω δει πολλούς νέους ανθρώπους στον κόσμο να κυκλοφορούν παντού και αυτό είναι πραγματικά ανεύθυνο και πρόκειται να εξηγήσω το γιατί», συνέχισε.

Η Billie Eilish παραδέχθηκε ότι στην αρχή ότι δεν ανησυχούσε για την έξαρση του κορονοϊού «επειδή είναι νέα και υγιής», μία λανθασμένη σκέψη που έχουν κάνει πολλοί ακόμα άνθρωποι στον κόσμο, ωστόσο συνειδητοποίησε ότι οι ασυμπτωματικοί άνθρωποι μπορούν να διασπείρουν τον ιό.

«Ξέρετε, είχα μία βλακώδη νοοτροπία που έλεγα ότι “δεν με νοιάζει αν θα κολλήσω“ ή “δεν θα κολλήσω, έχω ανοσία”», είπε η pop star.

«Δεν συνειδητοποίησα ότι δεν αφορά εμένα. Έτσι όλοι όσοι σκέφτεστε “δεν με νοιάζει αν θα κολλήσω”, δεν αφορά εσάς… Δεν έχει σχέση με το αν θα τύχει να κολλήσετε ή αν είστε κοντά σε κάποιον που έχει κολλήσει… Μπορεί να μεταδώσετε τον ιό (DEMO VERSION!)σε κάποιον άλλο που είναι πολύ πιο αδύναμος», σημείωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το συγκλονιστικό μήνυμα της Billie Eilish για το body shaming

Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας: «Θέλησε να μιλήσω γι’ αυτό επειδή γνωρίζω ότι ο μισός κόσμος έχει τρελαθεί και ο άλλος μισός δεν δίνει σημασία. Έτσι ήθελα να πω στα γρήγορα: Μην πανικοβάλλεστε, όμως μην είστε χαζοί».

«Μπορεί να κολλήσετε και να είστε εντάξει, όμως μπορεί να το μεταδώσετε στους γονείς σας, μπορεί να το μεταδώσετε στους παππούδες, στις θείες, στους θείους, στη μητέρα του φίλου σας… Συνειδητοποίησα ότι δεν αφορά εμένα και πως θα έπρεπε να ανησυχώ για τους ανθρώπους γύρω μου».

Η Billie Eilish μίλησε επιπλέον για την περιοδεία της «Where Do We Go? World Tour» που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου αλλά αναβλήθηκε μετά από τρεις συναυλίες, λόγω των ανησυχιών για τη διάδοση του κορονοϊού.

«Πρόκειται να προγραμματίσουμε σε νέες ημερομηνίες το υπόλοιπο βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας. Θα μάθετε τις νέες ημερομηνίες όσο το δυνατόν συντομότερα», είπε.