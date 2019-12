Η Billie Eilish εξηγεί γιατί δεν θέλει να συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες

«Tα πηγαίνω αρκετά καλά μόνη μου», λέει η Billie Eilish εξηγώντας γιατί αρνείται να συνεργαστεί με άλλους καλλιτέχνες.

Το άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» της Billie Eilish είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές δουλειές της φετινής χρονιάς.

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του δίσκου ήταν το γεγονός ότι δεν περιείχε ούτε μία συνεργασία.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Spin, η οποία την ανέδειξε «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», η 18χρονη πλέον τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι δεν ενδιαφέρεται να συμπράξει δισκογραφικά με άλλους καλλιτέχνες, εκτός από «τρεις ή τέσσερις» συγκεκριμένους τραγουδιστές που δεν κατονόμασε.

«Δεν μου αρέσει να δουλεύω με άλλους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ και γίνομαι περίεργη», εξήγησε.

«Για κάποιο λόγο δεν μου αρέσει να μπερδεύω τις φιλίες με τη μουσική. Δεν βάζω ούτε τραγούδια στους φίλους έως ότου ολοκληρωθούν εντελώς. Δεν μου αρέσει να με βλέπουν να δουλεύω και τα πηγαίνω αρκετά καλά μόνη μου, οπότε είμαι εντάξει», συνέχισε.

Μέχρι στιγμής η Billie Eilish έχει πραγματοποιήσει μόνο τρεις δισκογραφικές συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

Πρόκειται για το single «&Burn» με τον Vince Staples από το EP «Don’t Smile At Me» (2017), το τραγούδι «lovely» με τον Khalid (2018) για το soundtrack της δεύτερης σεζόν της σειράς «13 Reasons Why» του Netflix και το φετινό remix του «bad guy» με την αναπάντεχη συμμετοχή του Justin Bieber, τον οποίο η Billie θαυμάζει από μικρή ηλικία.