Η Billie Eilish έχασε δεκάδες χιλιάδες followers επειδή ανάρτησε γυμνά γυναικεία στήθη

Η Billie Eilish συμμετείχε στη viral πρόκληση «δημοσίευσε μία φωτογραφία από…» που έχει εμφανιστεί στο Instagram, σύμφωνα με την οποία οι ακόλουθοι ενός χρήστη υποδεικνύουν τις φωτογραφίες που θα ήθελαν να δουν να ανεβάζει στις ιστορίες του λογαριασμού του.

Ωστόσο ορισμένες από τις φωτογραφίες που ανάρτησε η τραγουδίστρια προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να χάσει χιλιάδες ακόλουθους από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Από την Billie Eilish ζητήθηκε να μοιραστεί φωτογραφίες από τους σκύλους της, αδημοσίευτες selfies και φωτογραφίες από τις περιοδείες της. Επίσης κλήθηκε να μοιραστεί και μια δική της ζωγραφιά για την οποία είναι υπερήφανη και το φόντο στο κινητό της τηλέφωνο, τα οποία περιείχαν αμφότερα γυμνές γυναίκες.

Λίγο μετά τη δημοσίευση και των δύο εικόνων, η Billie Eilish φέρεται να έχασε χιλιάδες ακόλουθους. Σύμφωνα με την εκτίμηση μιας θαυμάστριας, περίπου 100.000 χρήστες σταμάτησαν να ακολουθούν την τραγουδίστρια.

Η 19χρονη pop star είχε 73 εκατομμύρια followers στον προσωπικό λογαριασμό της τη στιγμή που ανάρτησε τις δύο επίμαχες εικόνες, ενώ αμέσως μετά ο αριθμός έπεσε στα 72,9 εκατομμύρια.

Ωστόσο μετά το θόρυβο που προκλήθηκε ο αριθμός των ακόλουθων στο λογαριασμό της επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα και συνεχίζει την ανοδική πορεία του.

Η Billie Eilish αντέδρασε αργότερα με τον δικό της τρόπο στο περιστατικό και έγραψε στις ιστορίες του προφίλ της στο Instagram: «LMFAOOO» και «κουνάω το κεφάλι μου (από απογοήτευση)».

Billie Eilish reacts to losing 100,000 Instagram followers after sharing drawings of breasts on her Instagram stories. 🖼 pic.twitter.com/hTdpEzMuJU

— Pop Crave (@PopCrave) December 29, 2020