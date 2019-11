Billie Eilish: Το νέο single «everything i wanted» και το τρυφερό αφιέρωμα στον αδελφό της

Το «everything i wanted» αποκαλύπτει την ευαίσθητη πλευρά της Billie Eilish.

Η Billie Eilish μοιράζεται το πολυαναμενόμενο single «everything i wanted», που κυκλοφορεί από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music.

Το «everything i wanted» είναι το πρώτο καινούργιο τραγούδι της Billie Eilish μετά το debut album της «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» που αποκαλύφθηκε στα τέλη του Μαρτίου.

Το άλμπουμ κυριάρχησε στην κορυφή των charts σε 20 χώρες του πλανήτη, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, όπως και στην Ελλάδα, όπου διένυσε δύο διαδοχικές εβδομάδες στο Νο. 1 του Albums Sales Chart της IFPI.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα απροσδόκητο remix της Νο. 1 επιτυχίας της «bad guy» με τη συμμετοχή του Justin Bieber.

Τη σκυτάλη παίρνει τώρα το «everything i wanted», ένα τραγούδι με dream-pop ήχο και εξομολογητικούς στίχους που αναφέρονται στη σχέση της Billie Eilish με το μεγαλύτερο αδελφό της, τον Finneas, με τον οποίο έχει γράψει το single.

«Είναι ένα τραγούδι που γράψαμε ο ένας για τον άλλον ο αδελφός μου κι εγώ. Ό,τι κι αν συμβεί, είμαστε πάντα εδώ και θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε καλύτερο», περιγράφει η Eilish.

Το εξώφυλλο του «everything i wanted» κοσμεί ένα έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Jason Anderson.

«Είχα ένα όνειρο ότι είχα ό,τι ήθελα, όμως όταν ξυπνάω, βλέπω εσένα μαζί μου», τραγουδά η Billie και συνεχίζει στο ρεφρέν: “Όσο είμαι εδώ, κανείς δεν μπορεί να σε πληγώσει”, δεν θέλω να πω ψέματα εδώ, όμως μπορείς να μάθεις να το κάνεις… Εάν μπορούσες να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον εαυτό σου, δεν θα αναρωτιόσουν γιατί ακούς ότι “δεν τους αξίζεις”».